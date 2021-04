Les développeurs de Céleste dévoilent leur prochain best-seller

Earthblade promet d’être un jeu assez artistique et poétique, mais pas si différent de Céleste dans son esthétisme général.

Les développeurs du formidable jeu Céleste, dont nous vous avons parlé dans notre sélection des meilleurs jeux avec un lead féminin, ont annoncé travailler sur un nouveau jeu et ont dévoilé quelques informations dessus. Extremely OK Games a dévoilé le nom de son prochain jeu, Earthblade, ainsi qu’un aperçu de sa « vibe », ou son ambiance générale. Selon nous, la typographie du titre ainsi que la bande-son et le poster nous laissent penser qu’il s’agira d’un jeu où la magie et la féérie seront de mise. La musique, proposée par Lena Raine, a aussi un léger côté poétique et hypnotisant.

Extremely OK Games a également précisé qu’il s’agissait d’un jeu d’action et d’exploration en 2D dans un monde pixélisé. On ne pouvait pas s’attendre à mieux de la part des créateurs de la célèbre Céleste. On peut également s’attendre à ce que le jeu contienne un message fort mais subtil, dans la lignée de ce qu’a l’habitude de produire le studio. Enfin, Extremely OK Games s’est exprimé sur sa décision de ne pas tout révéler tout de suite à propos de EarthBlade, contrairement à ce que le studio avait fait durant le développement de Céleste : « un air de mystère se confère plutôt bien à ce projet en particulier, alors nous avons décidé de garder toutes les informations pour une grande révélation qui vous laissera le souffle coupé. »

La date de sortie du jeu n’est pas encore connue. Il faudra donc guetter les informations du studio pour en savoir davantage au fur et à mesure que le développement du jeu avance.