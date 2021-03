[Sélection] Les meilleurs jeux vidéo avec des leads féminins

À l’occasion de la Journée Internationale des droits de la Femme, découvrez notre petite sélection de jeux vidéos représentant des femmes originales, fortes et parfois même devenues des icônes du monde vidéoludique.

Qu’elle soit le personnage principal du jeu ou un personnage secondaire, la représentation d’une femme dans un jeu vidéo n’est jamais anodine et laissée au hasard. Bien que la plupart se retrouvent être des demoiselles en détresse ou encore des héroïnes hypersexualisés, on vous a trouvé quelques pépites qui sortent du lot. Nées loin des standards féminins imposés par l’industrie depuis de nombreuses années, nos héroïnes se démarquent par leur profondeur, leur intelligence ou encore leur humanité. Dans ce domaine, les jeux indépendants offrent plus de diversité quant aux personnages féminins qui y sont représentés. Cependant, certains gros studios ont également misé sur des femmes avec une image et une histoire plus authentique. Dans cette sélection, vous trouverez des jeux pour tous les styles et tous les goûts, avec aussi bien de nouvelles têtes que des légendes n’ayant plus rien à prouver à la communauté de joueurs.

Gris

Gris est un jeu de plateforme sorti en 2018, développé par les équipes espagnoles de Nomada Studio. Dans ce jeu, Gris est une femme qui évolue à travers un univers pittoresque rempli d’énigmes. Elle doit affronter ce qu’elle ressent afin de l’explorer, tout en développant de nouvelles capacités en chemin. Misant avant tout sur l’atmosphère et l’expérience de jeu, Gris est une claque visuelle et émotionnelle. La femme y est représentée de manière aussi délicate que poétique, alliant le pouvoir des émotions à la douceur des représentations. Finalement, c’est un jeu qui apaise l’esprit. Les contrôles ne sont pas très compliqués et la parole est pratiquement inexistante, à la fois pour laisser parler la musique, les couleurs et les émotions à la place des mots, et aussi pour rendre l’expérience plus universelle sans être freinée par la barrière de la langue.

Gris est disponible sur PC, Nintendo Switch, PS4, iOS et MacOS.

Celeste

Celeste est un jeu de Matt Makes Games sorti en 2018. Le jeu conte l’histoire de Madeline, une jeune femme qui doit gravir la montagne Celeste dans le but d’achever sa quête spirituelle et émotionnelle. Pendant son ascension, Madeline va faire la rencontre de multiples personnages qui vont l’aider dans sa quête et lui faire prendre conscience de ce qu’elle recherche vraiment. La difficulté des épreuves rend ce jeu aussi compliqué qu’excitant. Il fait le portrait de Madeline comme étant une jeune femme tourmentée mais courageuse. C’est un jeu qui demande de l’agilité et de la concentration, mais qui reste accessible au plus grand monde avec un peu d’entrainement. Et on parie que vous ne regrettez pas d’y avoir joué !

Celeste est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

The Last of Us Part II

The Last of Us Part II est un jeu de Naughty Dog sorti en 2020. C’est le sequel du premier jeu de la franchise qui était sorti en 2013. Dans le premier volet, on fait la rencontre d’Ellie, une jeune ado immunisée contre le virus qui a transformé le monde entier en un désastre apocalyptique peuplé de zombies. The Last of Us Part II nous offre une belle évolution du personnage d’Ellie, passant d’une adolescente insolente mais attachante, à une jeune femme affirmée, débrouillarde et dévouée. Elle nous impressionne par sa combativité autant que par sa vulnérabilité flagrante. Ce deuxième volet nous offre même un puissant duo de femmes avec un autre des personnages principaux. En effet, Abby, l’antagoniste désignée, est une femme forte, finalement tout aussi attachante qu’Ellie. On est touché par leur authenticité et leurs faiblesses, qui caractérisent leur humanité. On vous conseille vivement de découvrir l’histoire de ces deux femmes dans The Last of Us Part II, qui a par ailleurs été élu meilleur jeu de l’année 2020.

The Last of Us Part II est disponible sur PS4.

Life is Strange

Life is Strange est un jeu de Square Enix sorti en 2015. C’est un jeu qui se déroule en plusieurs épisodes. Ce premier jeu de la série Life is Strange est centré autour de l’histoire de Maxine Claufield, aka Max. Étudiante en photographie, elle découvre totalement par hasard qu’elle a le pouvoir de remonter le temps. Dès lors, Max va essayer d’en apprendre plus sur ce pouvoir, ainsi que sur elle-même, et de l’utiliser à bon escient. Elle le fait aux côtés de l’autre jeune femme forte du jeu, sa meilleure amie d’enfance Chloe Price. Avec un look un peu plus affirmé et une attitude plus désinvolte, Chloe amène l’équilibre dans la balance. Le jeu, maintes fois encensé par la critique, vous montre l’évolution de la relation amicale entre les deux jeunes femmes ainsi que leur rapport à elles-mêmes. On adore le fait que, malgré qu’elles soient encore de jeunes adultes, elles ont une responsabilité importante qui les incombe et elles ne baissent pas les bras pour en être dignes. Enfin, la narration est touchante et dynamique et elle valorise la diversité plus que la conformité.

Life is Strange est disponible sur PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, iOS et MacOS.

Child of Light

Child of Light est un jeu sorti en 2014 et développé par Ubisoft. Le personnage principal de l’histoire est Aurora, une jeune fille au cœur pur dont le destin est de sauver le royaume de Lemuria des ténèbres. En effet, la Reine noire a volé les trois sources de lumière existantes : le soleil, la lune et les étoiles. Lemuria est un monde magique dans lequel se mêlent les créatures telles que les fées ou les lutins. Le style du jeu oscille entre l’exploration de l’environnement, les scènes de dialogues avec les habitants de Lemuria et les scènes de combats. Avec ce jeu Ubisoft a misé sur une représentation féminine qui défie tout stéréotype. Aurora représente un peu un idéal entre la princesse innocente et le brave prince charmant, puisqu’elle réussit à incarner à elle seule toutes leurs qualités réunies : la pureté, la sagesse, l’intelligence, le courage et la combativité. Autant dire qu’elle s’éloigne très bien des codes de la demoiselle en détresse.

Child of Light est disponible sur PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One et Nintendo Switch.

Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn est un jeu du studio Guerrilla Games sorti en 2017. C’est Aloy, une jeune femme elle aussi à la chevelure de feu, et paria de la société, qui est l’héroïne de ce jeu. Dans un monde post-apocalyptique dans lequel la nature a repris ses droits, mais tout de même peuplé de créatures mécanisées, Aloy voit sa vie prendre un tournant capital lorsqu’elle découvre certains secrets sur l’ancienne civilisation. Aloy est une femme à la forte personnalité qui refuse de rester dans l’ignorance ou de se conformer aux traditions de son peuple. C’est aussi une excellente chasseuse. Elle se démarque également grâce à son intelligence et sa perspicacité qui la mèneront à accomplir son destin. Après tout, au vu de ses véritables origines, on ne pouvait pas en attendre moins d’elle. Si vous n’avez encore jamais joué à cet hit c’est le moment de vous y mettre puisque la suite devrait arriver cette année.

Horizon Zero Dawn est disponible sur PC et PS4.

A plage tale : Innocence

A Plague Tale : Innocence est un jeu des équipes françaises d’Asobo Studio, qui a été édité par Focus Home Interactive en 2019. Le jeu raconte l’histoire d’un frère et d’une sœur, Amicia et Hugo, qui se retrouvent livrés à eux-mêmes alors que le pays est frappé par la guerre et la peste. Amicia, qui a 15 ans et est l’aîné de son petit frère de 5 ans, se retrouve à devoir non seulement jouer le rôle d’une grande sœur, mais aussi d’une protectrice et d’une mère de substitut pour Hugo alors qu’elle n’est qu’une adolescente. De plus, au vu des capacités mystérieuses et dangereuses de son frère, elle doit user de son intelligence afin de pouvoir mettre sa famille en sécurité. Elle ne va pas y arriver toute seule puisqu’elle sera accompagnée d’acolytes tous plus utiles les uns que les autres au long de son aventure, car Amicia c’est aussi une âme qui fédère et qui rassemble. Si vous ne connaissez pas ce jeu, on vous le conseille fortement car c’est une histoire touchante et d’une qualité exceptionnelle pour un studio indépendant.

A Plague Tale : Innocence est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.

Metroid

Metroid est une saga mythique dans le domaine vidéoludique. Le premier opus est sorti en 1986, et c’est la première fois que le monde fut présenté à Samus Aran. Sous l’armure du guerrier de l’espace affrontant des aliens, personne n’aurait pu se douter à l’époque qu’il s’agissait d’une femme. C’était pourtant bien le cas, et ceux qui finissaient le jeu assez vite avaient l’honneur de le découvrir lorsque Samus retirait son casque (ou même son armure au complet pour les plus forts). Pour l’anecdote, à l’origine, le personnage de Samus Aran n’avait même pas été conçu pour appartenir à un genre particulier. Si cela a surpris la communauté de joueurs à l’époque, c’est parce que les femmes n’étaient pas encore représentés comme des guerrières au même titre que les hommes, mais plutôt comme des demoiselles en détresse. Depuis, Samus Aran a parcouru un long chemin, où son apparence s’est de plus en plus féminisée mais où ses capacités au combat et son identité de guerrière sont demeurées intactes.

La saga Metroid est disponible sur de nombreux supports Nintendo tels que la Nintendo 3DS, la Wii U et la Nintendo Switch.

Tomb Raider

On finit cette sélection en beauté, avec la licence Tomb Raider. La saga de jeux vidéo avec l’héroïne la plus célèbre de l’histoire a déjà plus de 25 ans ! Et les choses ont eu le temps de pas mal évoluer depuis les débuts de Lara Croft en tant que chercheuse de trésors. En effet, si les premières représentations de Lara Croft étaient très stéréotypées, avec des vêtements plus sexy que pratiques, et des mensurations non pas idéalistes mais surréalistes, on a été agréablement surpris par le reboot de 2013 du personnage. Le corps de Lara a retrouvé un réalisme bienvenu, ainsi qu’une histoire plus intéressante et une personnalité plus profonde. Pour ce faire, la nouvelle Lara a été modélisée à partir du corps de trois femmes bien réelles : Ariel Suzanne, Crystal Cooper et Megan Farquhar. Elle reste tout de même une héroïne puissante, et extrêmement badass, ce qui n’est pas pour déplaire aux fans de la première heure. Malgré tous les débats que l’on peut tenir sur son apparence physique, on ne peut qu’admettre que Lara Croft est un personnage inspirant et ultra cool du début à la fin de sa carrière, et qu’elle est devenue une icône du monde vidéoludique.

Shadow of the Tomb Raider est disponible sur PC, PS4, Xbox One, et Google Stadia.