Polaroid Go : l’instantané le plus petit au monde

L'appareil, qui tiendra aisément dans les plus petits sacs à main, s'accompagne d'un nouveau format de films.

Polaroid continue de miser sur la nostalgie pour proposer de nouveaux produits. La marque vient de dévoiler son nouvel appareil photo, qu’elle annonce déjà être le plus petit instantané au monde. Baptisé Polaroid Go, l’appareil mesure 10 centimètres de long, 8 centimètres de large et 6 centimètres de haut et peut aisément tenir dans les plus petits sacs à main. Pour mettre au point ce nouveau format, Polaroid a aussi dû repenser la taille de ses films, qui restent néanmoins au format carré. Les films GO, uniquement dédiés à l’appareil pour le moment, sont vendus au nombre de 16, soit le double des packs Color 600 Round Frame.

Sous le capot, les designers ont dû faire preuve d’ingéniosité pour permettre de faire entrer toutes les technologies dans l’appareil. “Nous avons passé des années à concevoir le Polaroid Go de toutes pièces. Les composants internes de l’appareil sont disposés comme un Tetris tridimensionnel et assemblés minutieusement pour obtenir un extérieur simple et sans contrainte et offrir le plus petit appareil photo instantané possible. Chez Polaroid, le design du produit est un travail de passion et l’équipe est très fière de ce nouveau modèle de forme iconique.” déclare Ignacio Germade, directeur du design de Polaroid.

Un miroir pour les selfies

Pour faciliter la prise de vues en mode selfie, l’équipe a amélioré le miroir présent sur la face avant. L’appareil bénéficie aussi d’un retardateur et d’une nouvelle batterie avec une durée de vie plus longue. Plus question de tomber en rade pendant vos escapades ! Enfin, Polaroid annonce un flash dynamique, une double exposition et la possibilité d’ajouter quelques accessoires de voyage. Côté design, il sera disponible en blanc et reprend la forme et l’identité visuelle iconique de l’entreprise fondée en 1937 par Edwin H.Land. Ainsi, il arbore fièrement le liseré coloré au-dessus de son objectif.

Le Polaroid Go sera disponible à prévente le 20 avril et à la vente le 27 avril prochain sur Polaroid.com. Il est commercialisé à 119,99 euros et les 16 Polaroid Go Films sont disponibles pour 19,99 euros.