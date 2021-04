Marvel : Emilia Clarke (Game of Thrones) au casting de Secret Invasion

L'actrice britannique donnera la réplique à Samuel L. Jackson et Olivia Colman dans la série qui devrait arriver en 2022 sur Disney+.

Décidément, Disney+ ne chôme pas. Alors que Falcon et le Soldat de l’Hiver doit se clôturer ce vendredi, de nombreuses autres productions estampillées Marvel sont au programme de ces prochaines années. En plus de Loki et Hawkeye, la plateforme va lancer Secret Invasion, au plus tôt l’année prochaine. La série qui mettra Samuel L. Jackson en vedette devrait se concentrer sur les Skrulls et répondre aux questions posées par la scène post-crédit de Spider-Man : Far from Home. On y voyait l’ancien directeur du S.H.I.E.L.D à bord d’un vaisseau spatial, alors que Thalos – le skrull métamorphe introduit dans Captain Marvel – se faisait passer pour lui sur Terre. Si les détails de l’intrigue sont tenus secrets, on peut imaginer que la série nous parlera de l’infiltration discrète des Skrulls sur Terre.

Côté casting, en plus de Samuel L. Jackson, les fans de l’univers pourront retrouver Ben Mendelsohn (Rogue One) dans la peau de Thalos. Ben Kingsley Adir, qui s’est illustré dans la saison 2 de The OA, devrait aussi être de la partie. À cette équipe déjà prometteuse, s’ajoutent deux actrices de renoms. Selon Variety, Emilia Clarke va rejoindre l’aventure. L’actrice rendue célèbre grâce à son interprétation de Daenerys Targaryen dans Game of Thrones signera ici sa première série télévisée depuis la fin de la production HBO. Elle avait fait une brève incursion sur le grand écran avec la comédie romantique Last Christmas en 2019.

Olivia Colman a la cote

Rien n’arrête Olivia Colman, nommée aux Oscars pour son rôle dans The Father et récemment débauchée par Sam Mendes pour son prochain film. La comédienne britannique pourrait elle aussi rejoindre le casting de Secret Invasion. Selon les informations de The Hollywood Reporter, elle serait en discussion avec Marvel pour incarner un personnage inconnu. Elle s’est notamment fait remarquée pour son interprétation de la Reine d’Angleterre dans la série Netflix, The Crown.

Secret Invasion devrait être diffusée dès 2022 sur Disney+ et sera écrite par Kyle Bradstreet. Le showrunner n’en est d’ailleurs pas à son coup d’essai puisqu’on lui doit déjà quelques épisodes de la série Mr.Robot.

