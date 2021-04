Intelligence artificielle : l’Europe officialise son projet de réglementation

La Commission européenne s’est réunie cette semaine pour poser les bases d’un projet visant à réglementer l’usage de l’intelligence artificielle sur son territoire.

Deux mois après la publication d’un livre blanc sur l’intelligence artificielle publiée par l’INRIA (Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique), la Commission européenne a officiellement annoncé son projet de réglementation “en faveur de l’excellence et de la confiance dans l’intelligence artificielle”. Après une première esquisse du projet la semaine dernière autour de la création d’un cadre européen visant à réguler l’IA et à éviter la “surveillance indiscriminée” de la population, l’Union européenne vise désormais à agir “en faveur de l’excellence et de la confiance dans l’intelligence artificielle”. Concrètement, la création d’un cadre juridique sur l’IA — une première en Europe, devrait ainsi permettre de garantir “la sécurité et les droits fondamentaux des personnes et des entreprises, tout en renforçant l’adoption, l’investissement et l’innovation de l’intelligence artificielle”.

Plusieurs niveaux de risque

Après l’officialisation d’une nouvelle réglementation européenne, l’UE a ainsi détaillé les différents niveaux de risques exposés. Quatre catégories exhaustives sont concernées.