En marge de la présentation de l’iPad Pro 2021, quelques constructeurs tiers ont dévoilé leurs alternatives au Magic Keyboard d’Apple.

Avec le nouvel iPad Pro, Apple a clairement passé la vitesse supérieure en allant jusqu’à équiper sa tablette haut de gamme d’une puce M1, soit le même processeur que sur… le nouvel iMac. On note également l’arrivée d’un port Thunderbolt en lieu et place de l’USB-C, faisant passer la tablette d’Apple dans une toute autre catégorie. Et qui dit usage « Pro », dit accessoires. Le combo clavier/trackpad, notamment, se montre parfaitement adapté au nouvel iPad Pro pour en décupler les usages. D’ailleurs, en marge de sa présentation de l’iPad Pro 2021, Apple a levé le voile sur un nouveau coloris blanc pour son Magic Keyboard, son onéreux clavier pour iPad Pro.

Le problème, c’est que le Magic Keyboard a beau être très réussi (mais aussi très lourd), il est vendu cher, très cher même. Comptez 339€ pour la version destinée à l’iPad Pro 11 pouces (aussi compatible avec l’iPad Air 4), et 399€ pour le modèle de 12,9 pouces. De quoi faire grimper la facture. Heureusement, des alternatives existent.

Brydge et Logitech dégainent des claviers (beaucoup) moins chers

Après la présentation de l’iPad Pro 2021, les constructeurs tiers ont commencé à dévoiler leurs accessoires, dont des claviers avec trackpad intégré. La première alternative nous vient de chez Logitech, et dispose de tous le nécessaire pour être utilisé avec le nouvel iPad Pro, dont un clavier avec de vraies touches, un trackpad, un support, une protection pour les tranches de la tablette (contrairement au Magic Keyboard), et même un Smart Connector pour s’y connecter. Grâce à cela, le clavier n’aura pas besoin d’être couplé en Bluetooth à l’iPad Pro ni même d’être rechargé puisqu’il n’intègre pas de batterie.

Logitech a beau avoir légèrement augmenté ses tarifs par rapport à ses claviers de l’année passée, on est tout de même bien en-dessus du prix du Magic Keyboard. Comptez 199€ pour la version 11 pouces et 229€ pour le modèle de 12,9 pouces.

Brydge, de son côté, dévoile le Brydge 12,9 MAX+, une nouvelle version de son clavier uniquement destiné aux modèles de 12,9 pouces. Il devrait plaire aux amateurs des ordinateurs portables d’Apple puisqu’il confère un look de mini-MacBook à votre iPad Pro. On y retrouve également un très grand trackpad, des touches de fonctions, et un nouveau connecteur magnétique pour accueillir l’iPad Pro plus facilement. Néanmoins, pas de Smart Connector : le clavier est doté d’une batterie rechargeable offrant 3 mois d’autonomie. Le Brydge 12,9 MAX+ sera disponible à partir du mois de juin au prix de 249,99$. Ça reste toujours beaucoup moins cher que le Magic Keyboard.

Enfin, pour ceux qui envisageaient de se procurer le Magic Keyboard avec Touch ID de l’iMac M1 et l’utiliser avec leur iPad Pro, sachez que le capteur d’empreintes digitales ne fonctionnera pas avec la tablette.