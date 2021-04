DOTA : Dragon’s Blood aura droit à une saison 2 sur Netflix

L’information a été confirmée par DOTA 2 sur son compte Twitter, il y aura bien une deuxième saison à la série animée DOTA : Dragon’s Blood. Elle s’intitule DOTA : Dragon’s Blood : Book Two et elle est actuellement en cours de préparation. La première saison étant sortie cette année, on peut s’attendre à voir débarquer la saison 2 l’année prochaine. Ashley Miller sera toujours à la tête de la production pour la deuxième saison de la série diffusée sur Netflix.

Book 2 is coming! The second season of DOTA: Dragon's Blood is in the works.

While you wait, revisit the story of the tournament that started it all — FREE TO PLAY is now available on @netflix with an updated end credit sequence. pic.twitter.com/CINeVNlheM

— DOTA 2 (@DOTA2) April 19, 2021