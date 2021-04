Netflix va produire une télé-réalité sur des TikTokeurs

La plateforme va produire une série consacrée à la vie des habitants de la maison Hype House aux États-Unis.

Le phénomène TikTok envahit tous les domaines. Selon Variety, il s’apprête même à faire une incursion du côté de Netflix. La plateforme va consacrer une télé-réalité à plusieurs stars du réseau social chinois, un peu à la manière de ce que faisait déjà le programme Keeping up with the Kardashian. Centrée autour de la maison Hype House, fondée en 2019 par plusieurs créateurs de contenus, la série devrait s’intéresser aux vies de Kouvr Annon, Nikita Dragun, Sienna Mae Gomez, Chase Hudson, Larri Merritt, Thomas Petrou, Alex Warren et Jack Wright. Le programme, déjà en phase de tournage, est produit par Wheelhouse Entertainement.

Le directeur de la création et président de l’entreprise, Eric Wattenberg s’est réjouit de cette collaboration avec le N rouge dans un communiqué. “Wheelhouse a été lancé en tant que guichet unique pour les talents et les créateurs qui cherchent à tirer parti de leurs propres marques. C’est incroyablement gratifiant de s’associer à Netflix sur cette émission et d’éléver la prochaine génération de stars et d’entrepreneurs.”

Un succès assuré pour Netflix

C’est déjà dans la poche pour Netflix qui pourra compter sur la communauté de chacun des créateurs de contenus pour faire recette. Il faut dire qu’ils sont nombreux à suivre les tribulations de ces jeunes Américains sur les réseaux sociaux. Le compte officiel de la maison compte pas moins de 20 millions de followers sur TikTok et plus de 6 millions sur Instagram. D’ailleurs, ce n’est pas la première fois qu’une plateforme noue un partenariat avec des stars de TikTok. Il y a quelques mois, Hulu avait conclu un accord avec la jeune Charli d’Amelio pour une série documentaire consacrée à sa vie et sa famille. Notons aussi que ce n’est pas la première fois que Netflix s’intéresse de près à TikTok. La firme, consciente de la croissance exponentielle du réseau social, s’est elle-même inspirée de son modèle pour développer une nouvelle application. Fast Laughs, qui devrait être lancée dans les prochains mois, permettra aux abonnés de découvrir de courts extraits vidéos des séries et films proposés sur la plateforme.