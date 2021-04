Evénement Monster Hunter : toutes les annonces de Capcom !

Retrouvez ici toutes les annonces faites par Capcom durant la conférence sur Monster Hunter Rise et Monster Hunter Stories 2.

Pour tous les fans de la licence Monster Hunter, Capcom a organisé un événement centré autour des deux derniers jeux, à savoir Monster Hunter Rise, sorti le 26 mars, et Monster Hunter Stories 2, prévu pour le 9 juillet. Lors du Digital Event Monster Hunter, Capcom s’est donc concentré sur ces deux jeux et a annoncé plein de nouveautés, dont du contenu additionnel pour Monster Hunter Rise.

Monster Hunter Rise : la version 2.0 en approche

Pour Monster Hunter Rise, la mise à jour 2.0 tant attendue fera son entrée sur Switch dès le 28 avril. Elle est accompagnée d’un nouveau trailer de présentation du contenu additionnel. Tout d’abord, nous avons appris que de nouveaux monstres allaient bientôt débarquer. Outre Chameleos qui avait été annoncé en mars par Capcom, on retrouve également Kushala Daora et Teostra, qui sont des dragons anciens. En plus de ces monstres, de nouvelles quêtes associées au Diablos et au Rathalos Supérieurs seront disponibles.

Des quêtes événements vont également être ajoutées. Elle seront jouables et rejouables, même hors ligne. De plus, cette mise à jour débloque le Rang de Chasseur. En débloquant ce rang, vous aurez accès à plus de quêtes, telles que les quêtes Calamités et les quêtes Arène par exemple.

Enfin, au niveau du personnage, vous pourrez désormais acheter le droit à une modification visuelle de votre personnage. Capcom est généreux puisqu’il vous offre le premier coupon, il faudra donc se rendre sur le Nintendo e-shop pour le récupérer gratuitement. D’autres options seront disponibles telles que la personnalisation de la voix de votre personnage, de nouveaux emotes et stickers.

La mise à jour sera bien évidemment gratuite. En revanche, certains éléments de personnalisation seront payants et disponibles via le « pack de contenu téléchargeable 2 ». Capcom a fini par dévoiler la feuille de route pour Monster Hunter Rise et donne rendez-vous aux joueurs en mai pour la mise à jour 3.0.

Monster Hunter Stories 2 : un nouveau trailer dévoilé

Concernant son jeu à venir Monster Hunter Stories 2, Capcom a dévoilé un nouveau trailer épique. Dans celui-ci, on voit le retour des personnages Lilia et Reverto. Il dépeint toujours l’histoire d’un Rathalos légendaire né sans ses ailes mais détenant un pouvoir immense et destructeur.

Capcom a dévoilé certaines informations sur le gameplay, et plus précisément sur les mécaniques de combat. Comme le premier opus, il s’agit de combat au tour par tour mais avec davantage de choix stratégiques afin de s’adapter à chaque style de combat. Il y a trois grandes qualités, à savoir la vitesse, la force et la technique, qui se complètent et s’équilibrent entre elles. Votre personnage pourra également cibler certaines parties du corps des monstres afin d’obtenir des résultats différents. Certaines parties du corps étant endommagées, les monstres peuvent être privés de certaines attaques ou encore être assommés.

Enfin, vous aurez la possibilité de combattre avec des renforts à vos côtés. Pour ce faire, vous devrez trouvez des partenaires de combat dans le monde ouvert et les inciter à combattre avec vous. Vous pouvez être rejoint par quatre joueurs supplémentaires maximum, ainsi que leurs Monsties respectifs. Cette action augmentera votre jauge d’amitié avec ces personnages.

Si vous souhaitez revoir l’événement, la rediffusion est disponible sur la chaîne Youtube de Capcom France. Pour rappel, Monster Hunter Rise est disponible sur Nintendo Switch à 44,99€ sur Amazon et Monster Hunter Stories 2 sortira sur Switch le 9 juillet prochain.

