iOS 14.5 : comment empêcher vos applications de vous traquer ?

iOS 14.5 est désormais disponible au téléchargement et apporte une fonction d’anti-pistage. Comment l’utiliser ?

Ça y est. Après des mois de craintes des développeurs, notamment chez Facebook, Apple vient de délivrer la version finale d’iOS 14.5 à tous les utilisateurs d’iPhone. Cette mise à jour pas aussi mineure qu’elle en a l’air apporte de nombreuses nouveautés, y compris ce fameux outil d’anti-pistage tant décrié. Concrètement, à l’ouverture d’une application, il vous sera possible de bloquer ou non le suivi publicitaire. Comment activer cette fonctionnalité ?

Comment bloquer le suivi publicitaire de vos applications ?

Après avoir installé iOS 14.5 sur votre iPhone — ou iPadOS 14.5 sur votre iPad — vous serez confronté à une nouvelle bulle de notification lors de la première ouverture de chaque application. Cette notification affiche « Autoriser “nom de l’application” à suivre vos activités dans les apps et sur les sites Web d’autres sociétés ? », et deux choix vous sont proposés : « autoriser » ou « Demander à l’app de ne pas suivre mes activités ». Vous l’aurez deviné, il suffit de cocher la seconde option pour empêcher l’application de vous suivre à la trace.

Si vous êtes particulièrement tatillon concernant la confidentialité, notez que vous pouvez opter pour un choix plus radical en allant jusqu’à bloquer le suivi publicitaire sur toutes vos applications d’un seul coup. Pour ce faire, rendez-vous dans Réglages > Confidentialité > Suivi, puis décocher la case « Autoriser les demandes de suivi des apps ».

Vos apps collectent-elles encore des données ?

Notez que, même en activant ce réglage, les applications concernées pourront tout de même collecter des données. La nuance, c’est qu’elles ne pourront plus récolter des données provenant d’une recherche préalable sur une autre app pour vous afficher des publicités ciblées. Par exemple, si vous aviez recherché des vols en direction de l’Italie sur Chrome et que vous avez activé l’anti-pistage sur Facebook, le réseau social ne vous affichera plus de publicités affichant des vols pour Rome ou Milan à prix cassé. Néanmoins, si vous aviez montré de l’intérêt pour un voyage de la sorte directement sur Facebook, l’application pourra tout de même afficher de telles publicités, mais ce ne sera plus lié à vos recherches sur d’autres applications.

Apple explique comment fonctionne cette nouvelle fonctionnalité dans une courte vidéo que vous pouvez visionner ci-dessus.