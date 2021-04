macOS 11.3 est disponible : quelles nouveautés et pourquoi vous devez l’installer ?

Le Mac s’offre une nouvelle mise à jour comprenant de nombreuses nouveautés et réglant une faille de sécurité majeure.

En même temps qu’iOS 14.5 (découvrir toutes les nouveautés), Apple a délivré la version finale de macOS 11.3. Si cette mise à jour n’apporte pas autant de nouveautés que le système d’exploitation de l’iPhone, elle comprend tout de même un certain nombre d’ajouts intéressants, et corrige une importante faille de sécurité découverte en mars. Voici toutes les nouveautés de macOS 11.3 !

Pourquoi il est impératif d’installer macOS 11.3 ?

Si vous êtes utilisateur de Mac, on ne saurait que trop vous conseiller d’installer dès que possible cette mise à jour, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité. macOS 11.3 corrige en effet une faille critique qui avait été mis en lumière en mars par un chercheur en sécurité, et qui était déjà exploité par des hackers depuis le mois de janvier.

Cette faille permettait notamment à des hackers de déjouer la sécurité de macOS et d’installer des malwares sur votre Mac. « Un hacker pourrait exploiter cette vulnérabilité pour accéder à distance aux données sensibles d’un utilisateur simplement en incitant une victime à ouvrir un document » expliquait Cedric Owens, chercheur en cybersécurité à l’origine de cette découverte, auprès de TechCrunch.

Rassurez-vous, macOS 11.3 règle totalement le problème et corrige pour de bon cette vulnérabilité, raison de plus pour l’installer dès que possible. Par ailleurs, cette mise à jour corrige également de nombreux bugs.

Les nouveautés de macOS 11.3

Ne vous attendez pas à de grands changements esthétiques avec macOS 11.3, mais plutôt à quelques petites nouveautés croustillantes. La première, c’est la prise en charge native des nouvelles manettes de la PS5 et des Xbox Series, tout comme avec iOS 14.5/iPadOS 14.5. Les ordinateurs équipés de la puce M1 — dont le nouvel iMac — bénéficient également d’un émulateur de manettes pour les jeux d’iOS lancés depuis un Mac, qu’on pourra désormais contrôler depuis le clavier ou avec une manette tierce. L’affichage des applications mobiles sur les Mac M1 a également été amélioré, et ces modèles profitent enfin du mode hibernation.

Enfin, pour tous les Mac cette fois, on retrouve de nouveaux emojis, de nouvelles options pour personnaliser la page d’accueil de Safari, la prise en charge d’une paire de HomePod Mini en stéréo (enfin !), et des améliorations sur Apple Music, qui enchaînera dorénavant la musique sélectionnée avec d’autres chansons susceptibles de vous plaire. Podcasts, Rappels et Notes s’offrent également quelques changements mineurs. Enfin, macOS 11.3 apporte la prise en charge de l’AirTag, qui arrive en fin de semaine auprès de ses premiers acheteurs.