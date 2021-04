Google Stadia Pro : voici les jeux gratuits du mois du mai

Le mois prochain, les abonnés Stadia Pro pourront profiter de trois nouveaux jeux gratuits, dont Trine 4 – The Nightmare Prince.

Dans un post de blo, Google vient d’annoncer quels seront les jeux gratuits pour les abonnés à Stadia Pro au mois de mai. Trois jeux seront disponibles gratuitement, soit un de moins qu’au mois d’avril. On retrouvera tout d’abord de Trine 4 – The Nightmare Prince. C’est un jeu de réflexion à la croisée des chemins entre un jeu de plateforme et un jeu de puzzle, le tout dans un monde enchanteur et coloré. Ensuite, Hotline Miami 2 : Wrong Number rejoindra les jeux offerts. C’est un jeu de tir particulièrement intense qui mettra vos réflexes à l’honneur, ou à l’épreuve selon vos compétences. Enfin, Floor Kids sera également gratuit pour les abonnés. Floor Kids est un jeu musical urbain dans lequel des enfants s’exercent à la breakdance.

À chaque entrée sa sortie

Tous ces jeux font déjà partie du catalogue de Stadia et peuvent donc être achetés directement sur la plateforme pour tous ceux qui ne possèdent pas d’abonnement pro. Avec ces jeux offerts, les abonnés devront dire au revoir à SteamWorld Heist, El Hijo, Lara Croft and the Guardian of Light, et Enter the Gungeon, qui ne seront plus gratuits à partir du 30 avril. De plus, Google tient à rappeler qu’en mai, non seulement Resident Evil Village sera disponible sur la plateforme le jour de sa sortie le 7 mai, mais les utilisateurs de Stadia pourront également jouer à la démo ouverte dès le 2 mai prochain et pour une durée d’une semaine.

Pour rappel, Stadia est un service de cloud gaming proposé par Google et l’abonnement à Stadia Pro vous donne accès à des jeux gratuits chaque mois pour 9,99 euros par mois.