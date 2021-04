Bon plan : les Galaxy S21 en chute brutale pour la Supercharge Week 🔥

Les Samsung Galaxy S21 sont visés par une nouvelle offre sur la boutique officielle, faites des économies. La Supercharge Week permet de faire des économies qui s'élèvent à plusieurs centaines d'euros avec des bonus inédits et généreux.

Les French Days devaient initialement se tenir cette semaine, mais ils ont Ă©tĂ© repoussĂ©s Ă plus tard en raison du contexte sanitaire. Cela n’empĂŞche pas Samsung de dĂ©voiler de nouvelles offres sur plusieurs appareils sur sa boutique officielle, dont les Galaxy S21. L’opĂ©ration Supercharge Week est un rĂ©gal.

Les Samsung Galaxy S21 appartiennent Ă la dernière gamme de smartphones premium officialisĂ©s par le constructeur. Ils ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s au dĂ©but de l’annĂ©e 2021, tous affichent d’excellentes performances. Grâce Ă l’offre en cours sur la boutique officielle, vous avez l’occasion de faire de belles Ă©conomies sur votre prochain tĂ©lĂ©phone.

Pour accĂ©der aux offres sur Samsung, c’est ici :

DĂ©couvrir la Supercharge Week

Vous pourrez cumuler :

Réductions immédiates

Bonus reprise jusqu’Ă 150€

Galaxy Buds Live offerts

SmartTag offert

Chargeur sans fil offert

Points Samsung Rewards

…

Le site officiel met en avant tous les Samsung Galaxy S21, mais les offres dépendent du modèle et du coloris que vous allez choisir. Pensez à vérifier que la configuration que vous choisissez profite des avantages mis en avant par la marque. Peu importe le modèle que vous prendrez, vous bénéficierez de nombreuses options de premier choix qui vous feront économiser.

Quelles sont les offres sur les Samsung Galaxy S21 ?

Les Samsung Galaxy S21 s’Ă©coulent très bien depuis leur sortie, ils se positionnent parmi les smartphones Android les plus puissants au monde. C’est une aubaine de dĂ©couvrir que le groupe met en avant des offres qui permettent d’accĂ©der Ă de nombreux avantages Ă l’achat de votre nouveau tĂ©lĂ©phone sur le site officiel. Voici le dĂ©tail des avantages auxquels vous pouvez accĂ©der dans le cadre de cette promotion de grande ampleur.

Peu importe le Samsung Galaxy S21 que vous choisissez sur le site officiel, la marque vous offre la garantie Samsung Care+ pendant deux ans (d’une valeur de 149,90 euros). Cette assurance protège votre smartphone en cas de chute ou autre accident. Pour en profiter, il faut renseigner le code MONS21PROTEGE après avoir ajoutĂ© l’article au panier.

Samsung met aussi en avant une offre de 150 euros de bonus Ă la reprise de votre ancien smartphone, c’est le minimum que vous pouvez recevoir quand vous prenez un Galaxy S21 sur le site officiel. Il s’ajoute au montant de base, ce qui peut vous permettre de faire de vĂ©ritables Ă©conomies.

Sinon, Samsung offre aussi un SmartTag (valeur de 34,90 euros) pour n’importe quel Galaxy S21 choisi sur sa boutique. Cette petite balise peut s’accrocher Ă un trousseau de clefs ou un sac, vous avez la possibilitĂ© de la faire sonner pour retrouver facilement l’objet en question. Quand vous prenez un tĂ©lĂ©phone, vous gagnez Ă©galement 5% de son montant en points Samsung Rewards, cela vous permet d’Ă©conomiser lors de vos prochains achats auprès de la marque (coque, accessoires…).

DĂ©couvrir la Supercharge Week

Ces avantages concernent tous les modèles de Samsung Galaxy S21. D’autres sont plus spĂ©cifiques Ă la version que vous convoitez. Actuellement, la boutique officielle propose un chargeur sans fil gratuit Ă tous les acheteurs d’un Galaxy S21 (hors couleurs exclusives).

Sinon, vous avez par exemple droit Ă 50 euros de remise immĂ©diate pour l’achat d’un Samsung Galaxy S21+ ou S21 Ultra 5G en version 256 Go dans les couleurs exclusives. C’est simple, cela fait tomber le prix du smartphone au prix du modèle en 128 Go, sauf que vous avez le double de capacitĂ© de stockage. Les utilisateurs qui craquent pour un de ces modèles dans une couleur exclusive (Phantom Titanium, Phantom Navy ou Phantom Brown) se verront offrir une paire de Galaxy Buds Live. Il s’agit d’Ă©couteurs sans fil premium dont la valeur est de 169 euros.

Des avantages de choc chez Samsung

Toutes ces promotions sont disponibles en dĂ©tail sur le site de Samsung, vous pouvez utiliser le simulateur afin de connaĂ®tre rapidement les avantages auxquels vous avez droit. Ces offres sont disponibles dans la limite des stocks limitĂ©s, ce qui veut dire qu’elles peuvent disparaĂ®tre avant la date de fin officielle. Si vous ĂŞtes intĂ©ressĂ©, pensez Ă ne pas attendre trop longtemps.

Les smartphones de Samsung sont pris d’assaut, certaines versions des Galaxy S21 sont dĂ©jĂ en rupture de stock sur le site officiel. C’est aussi le cas rĂ©gulièrement le cas du Galaxy A52 alors que ce smartphone de milieu de gamme a Ă©tĂ© officialisĂ© il y a un mois Ă peine. Les versions 4G et 5G sont actuellement disponibles et visĂ©es par des offres.

Les Samsung Galaxy S21 sont tous des smartphones premium, mais ils ont droit Ă quelques diffĂ©rences Ă prendre en compte lors de votre choix. D’abord, on note que les trois modèles sont dotĂ©s d’un bel Ă©cran AMOLED avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Sinon, ils tournent tous avec la puce Exynos 2100 ainsi que la surcouche One UI conçue par le constructeur. Dans tous les cas, vous bĂ©nĂ©ficiez d’une excellente expĂ©rience utilisateur. Tous sont compatibles avec le rĂ©seau 5G.

En termes de diffĂ©rences, il faut prĂ©ciser que les Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra ont une taille d’Ă©cran qui varie, elle est respectivement de 6,2 pouces, 6,7 pouces et 6,8 pouces. Les batteries sont Ă©galement un peu diffĂ©rentes, elles sont de 4 000 mAh, 4 800 mAh et 5 000 mAh. Tous les modèles sont compatibles avec la charge rapide. CĂ´tĂ© photo, la version S21 Ultra est la plus avancĂ©e avec un quadruple module photo dont le capteur principal est de 108 Mpx. Devant, on retrouve aussi un excellent capteur photo de 40 Mpx pour les selfies — contre 10 Mpx pour les S21 et S21+.

Si vous prenez un Samsung Galaxy S21, vous avez jusqu’Ă 14 jours après la rĂ©ception de votre commande pour avoir droit Ă une seconde chance. Durant ce dĂ©lai, vous pouvez changer d’avis et renvoyer le tĂ©lĂ©phone gratuitement afin de vous faire rembourser Ă 100%. C’est une excellente seconde chance qui peut ĂŞtre intĂ©ressante lors d’un achat en ligne.

Pour dĂ©couvrir les offres sur Samsung, c’est par ici :

DĂ©couvrir la Supercharge Week