Stadia : Google a eu une illumination et intègre enfin cette fonction essentielle

La barre de recherche, symbole iconique de Google, vient seulement d’être ajoutée à Stadia. On pourrait croire à une blague, mais non.

© Google

Stadia, le service de cloud gaming de Google, a été créé en novembre 2019. Cela fait donc plus d’un an et demi que le service est utilisé par de nombreux joueurs dans le monde entier. Pendant tout ce temps, Google n’avait jamais intégré de barre de recherche sur la plateforme afin de rechercher un titre en particulier parmi les nombreux opus disponibles au catalogue. C’est donc 526 jours après sa mise en service que Google a eu la grande révélation et a décidé de rectifier le tir en ajoutant cette fonctionnalité majeure à la plateforme.

Un comble venant de Google

C’est extrêmement étonnant venant de la part d’une entreprise qui a est pratiquement synonyme de moteur de recherche, et de recherche tout court en réalité. En effet, ces dernières années, le verbe « googler » s’est même démocratiser, surtout dans les pays anglophones où le terme veut tout simplement dire chercher sur internet. En France, on utilise surtout l’expression « Google est ton ami » pour signifier que si l’on cherche quelque chose, il suffit de regarder sur Google. Pendant un an et demi, Stadia n’était donc pas soumis à cette même dynamique puisque le service ne possédait pas de quoi faire une recherche efficace.

C’est maintenant possible et cela devrait rendre la navigation beaucoup plus fluide et facile à travers les plus de 170 titres présents sur Stadia. Ce sera d’autant plus utile puisque Google, après la fermeture de ses studios first-party, avait décidé de renforcer l’ajout de titres tiers sur sa plateforme. La barre de recherche tant attendue va être déployée cette semaine pour tous les utilisateurs de Stadia. En parallèle, Google a également dévoilé les jeux gratuits du mois de mai pour les abonnés Stadia Pro.