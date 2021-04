Netflix lance la fonctionnalité lecture aléatoire

La plateforme vient-elle de sauver nos soirées télé ? Dans une vidéo, Netflix introduit sa nouvelle fonctionnalité, qui promet déjà de nous faire gagner beaucoup de temps au moment du choix d’un programme à regarder. Baptisée “Play Something”, elle permet de lancer un programme en lecture aléatoire. En test depuis plusieurs mois, le nouvel outil débarque enfin pour tous les utilisateurs. Concrètement, en bas de votre profil, vous verrez apparaître un bouton aléatoire qui vous permettra de ne plus avoir à faire de choix. “Il y a des moments où vous ne voulez simplement pas prendre de décisions. Un vendredi soir après une longue semaine de travail, avec un frigo plein de nourriture mais pas d’idée en tête. Une soirée cinéma en famille où personne ne peut s’entendre. Nous avons tous déjà vécu ça”.

L’outil se basera sur vos préférences pour vous proposer une nouvelle série dans la veine de ce que vous regardez déjà, le prochain épisode d’une série que vous n’avez jamais terminée ou même un film que vous avez aimé mais pas vu depuis longtemps.

Want to watch something but not sure what? We got you covered!

Starting today you’ll find PLAY SOMETHING when you log on to Netflix — locate it underneath your name, as a row on the homepage, or in the menu. It will show you one of three things… pic.twitter.com/xkHgfMHYpR

— Netflix (@netflix) April 28, 2021