Marvel dévoile le titre de Black Panther 2 et les premières images de Eternals

Avec une vidéo diffusée sur YouTube, Marvel revient sur plus de 13 ans d'histoire du MCU et annonce la suite des événements. La firme vient de dévoiler le titre de Black Panther 2.

Alors que Disney adopte la stratégie de la double diffusion pour certains de ses long-métrages, comme Raya et le dernier Dragon ou encore Luca, Marvel tient à rappeler son attachement aux salles obscures dans une vidéo inédite. Baptisée Marvel Studios Celebrates The Movies, elle retrace plus de 13 ans d’histoire du MCU et nous offre un riche aperçu de ce que nous réserve la saga à l’avenir. Avec la voix du regretté Stan Lee en fond sonore, la vidéo annonce du grand frisson sur le grand écran pour les prochaines années.

Black Panther : Wakanda Forever sortira en juillet 2022

Depuis le décès de son interprète, l’avenir de Black Panther était très incertain. Si la maison des idées n’a pas renoncé à offrir à la licence un second opus, les détails de l’intrigue restent en revanche encore très secrets. Le film, prévu pour le 8 juillet 2022, explorera l’univers du Wakanda aux côtés de personnages déjà introduits dans le précédent opus. Sur son blog, la maison des idées dévoile d’ailleurs le titre du long-métrage réalisé par Ryan Coogler. Black Panther : Wakanda Forever devrait ainsi introduire une nouvelle panthère noire. Les rumeurs parlent de Killmonger ou Shuri pour enfiler le costume dans cette quatrième phase.

Les premières images pour Eternals

Prévu pour le 5 novembre prochain, Eternals se dévoile enfin avec des premières images. Le long-métrage, réalisé par la talentueuse Chloe Zhao se situera directement après les évènements d’Avengers : Endgame et introduira de nouveaux super-héros. Après le blip, des événements tragiques forcent les Eternels, une race ancienne très puissante, à sortir de l’ombre pour affronter les Deviants. Au casting, on retrouvera notamment Salma Hayek ( Frida), Richard Madden (Game of Thrones), Angelina Jolie (Tomb Raider) et Kit Harrington (Game of Thrones)

Captain Marvel 2 devient The Marvels – novembre 2022

Comme la série WandaVision le laissait présager, Captain Marvel ne sera pas seule dans le deuxième opus de ses aventures. Carol Danvers devrait s’allier à Monica Rambeau, récemment investie de nouveaux pouvoirs après son passage dans le Hex. Elle sera incarnée par Teyonah Parris, qui lui prêtait déjà ses traits dans la production Disney+. On découvrira aussi Kamala Khan alias Ms Marvel qui sera quant à elle campée par la toute jeune Iman Vellani. Le film sera réalisé par Nia DaCosta (Candyman)

Les Gardiens de la Galaxie reviendront en mai 2023

Le développement du troisième opus des Gardiens de la Galaxie n’aura pas été de tout repos pour Marvel. Après le renvoi de son réalisateur James Gunn en 2019, suite à la découverte de vieux tweets problématiques, le film avait tout simplement été mis en stand-by. Rapidement, le cinéaste s’était frayé un chemin chez la concurrence. Pour DC, il a mis en images le reboot de Suicide Squad, qui doit sortir cet été sur nos écrans. Après plusieurs pétitions et soutien chez les acteurs Marvel, la firme avait finalement décidé de le faire revenir dans ses rangs pour diriger le troisième opus. Ce troisième volume sera diffusé dans les salles obscures à partir du 5 mai 2023. Il nous faudra donc patienter encore deux longues années avant de retrouver Star Lord et toute sa clique, certainement à la recherche de Gamora. Pour rappel, si le personnage est mort dans Infinity War, son alter-égo du passé lui est bien vivant. Nul doute que Peter Quill, Rocket et Groot mettront tout en œuvre pour reformer leur équipe d’élite. La question «Où est Gamora ?» pourrait enfin trouver une réponse. En revanche, on ne sait toujours pas « Pourquoi est Gamora ? » et c’est dommage pour Drax.

Un film Les 4 fantastiques est bien en chantier

Ce n’était plus qu’une question de temps. Après le rachat de la 20th Century Fox par Disney, il ne faisait plus aucun doute sur le fait que la maison des idées adapterait un jour les comics les 4 Fantastiques pour son compte. Désormais, c’est officiel. Si la firme ne donne pas encore la date de sortie du long-métrage, elle confirme que le projet est toujours en développement. Il faudra en revanche patienter encore un peu avant de savoir qui incarnera Reed Richards, Ben Grimm, Sue et Johnny Storm.

