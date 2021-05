Neuralink : le président Max Hodak quitte ses fonctions

En 2016, Elon Musk fonde Neuralink, une entreprise censée révolutionner les interactions entre humains et machines. La firme ambitionne de créer les premiers êtres humains connectés d’ici quelques années, en développant des implants cérébraux qui permettront à l’avenir de piloter des terminaux uniquement par la pensée. Il y a quelques semaines, elle partageait d’ailleurs les résultats concluants de sa première expérience. Un macaque de neuf ans a bénéficié d’une implantation réussie et est désormais capable de jouer à Pong par la pensée.

Alors que la firme vient de franchir un nouveau cap, elle annonce le départ de son président. Max Hodak, qui a co-fondé l’entreprise avec Elon Musk, a quitté son poste depuis plusieurs semaines désormais. C’est sur Twitter qu’il a fait l’annonce, sans pour autant préciser les raisons de son départ. Il a néanmoins affiché son soutien aux équipes.

✨Some personal news:✨ I am no longer at Neuralink (as of a few weeks ago). I learned a ton there and remain a huge cheerleader for the company! Onward to new things.

— Max Hodak (@max_hodak) May 1, 2021