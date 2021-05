Percer votre AirTag ? C’est possible ! (et ça vous fera économiser)

Nouveau produit Apple oblige, iFixit s’est adonné à son traditionnel démontage, et constate qu’il est tout à fait possible de percer l’AirTag.

© iFixit

Présenté au cours du mois d’avril après des années de rumeurs, l’AirTag d’Apple est enfin disponible à la vente ! Le petit traqueur Bluetooth se vend 35 euros l’unité et le lot de quatre est affiché à 119 euros. Néanmoins, il faudra certainement dépenser plus en définitive, puisque l’AirTag aura nécessairement besoin d’un accessoire pour venir s’accrocher à vos effets personnels, comme un trousseau de clé, par exemple.

À ce sujet, on retrouve pléthore d’accessoires chez Apple, dont un porte-clés à 39€ et une lanière en cuir à 45€. On retrouve également quelques protections signées Belkin, à 13,95€ pièce, et, pour les plus fortunés, vous pourrez compter sur les AirTag Hermès en cuir Barénia, intégrant d’emblée le précieux traqueur en plus d’une accroche. Mais si vous ne souhaitez pas acheter d’accessoire en plus de votre AirTag, vous pouvez toujours le percer !

Le poinçonneur des AirTags

Comme l’a révélé le site iFixit lors du démontage du petit galet d’Apple, il est tout à fait possible d’y faire un trou puisque ses composants n’occupent pas tout l’espace interne. Son pourtour en plastique blanc peut donc être percé afin d’utiliser l’AirTag comme simple porte-clé. Néanmoins, il faudra bien prendre garde de creuser au bon endroit puisqu’une mauvaise manipulation pourrait bien rendre l’accessoire inutilisable. De plus, cela annule évidemment la garantie du constructeur.

Bien plus compact que ses concurrents

Durant son démontage, iFixit a également comparé l’accessoire d’Apple au Mate de Tile ainsi qu’au SmartTag de Samsung. En terme de taille, l’avantage revient à l’AirTag, bien plus compact que ses concurrents, même si ces derniers intègrent bien un trou qu’il ne sera pas nécessaire de réaliser soi-même. Sinon, le site souligne l’excellente conception de l’appareil, avec quelques bonnes idées comme son haut-parleur qui utilise le surface interne du couvercle comme aimant afin de gagner de la place. De plus, il n’y a besoin d’aucun outil pour l’ouvrir afin de remplacer sa pile CR2032. Seul bémol : il n’est pas facile de soulever cette plaque en métal si vous avez les mains grasses. Étant donné que l’appareil devrait tenir une bonne année avant que le besoin de changer la pile ne se fasse ressentir, on s’en contentera !