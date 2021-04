Twitter confirme l’arrivée de Spaces sur sa version Web

L’audio s’invite sur toutes les plateformes, et Twitter ne déroge pas à la règle. Le réseau social a développé une fonctionnalité similaire à Clubhouse, qui permet de participer ou d’organiser des conférences audio. Si elle était déjà disponible sur les versions mobiles de l’application, la plateforme entend bientôt l’intégrer à son interface sur le web. C’est la souvent très bien renseignée Jane Manchum Wong qui a partagé la nouvelle via une capture d’écran. Interrogé par The Verge, le réseau social a rapidement confirmé la nouvelle sans préciser en revanche quand Space débarquerait sur nos navigateurs. Il faudra sans doute s’armer d’un peu de patience, le lancement des versions mobiles ayant été fait il y a seulement quelques semaines.

Périscope c’est fini. Comme la firme l’avait annoncé en décembre dernier, le réseau social lancé il y a 5 ans va cesser d’exister. La première étape de cette mort annoncée commence par le retrait des stores Android et iOS. Depuis hier, il n’est plus possible de la télécharger. Pour autant, l’aventure des équipes derrière Periscope ne s’arrête pas là. Désormais, elles se concentrent à l’élaboration de nouvelles fonctionnalités pour Twitter. Leur expertise permettra au réseau social de s’ancrer sur le marché du live et de concurrencer les autres acteurs du secteur comme Discord, qui travaille aussi sur une fonctionnalité similaire à ce que propose déjà Clubhouse. Reste à voir désormais comment les deux univers collaboreront et comment Twitter développera son application dans les prochaines années. Sur Twitter justement, Periscope a adressé un message à ses utilisateurs. “ Ça y est. Notre dernier adieu. Aujourd’hui marque le dernier jour d’existence de Periscope. Nous vous quittons avec de la gratitude pour tous les créateurs et les spectateurs qui ont égayé la communauté Periscope. Nous espérons vous voir tous en direct sur Twitter.”

This is it. Our final goodbye. Today is the last day the Periscope app will be available.

We leave you with our gratitude for all the creators and viewers who brighten the Periscope community. We hope to see you all live on Twitter.

— Periscope (@PeriscopeCo) March 31, 2021