Google veut utiliser la technologie derrière l’AirTag d’Apple sur son Pixel 6

Le lancement du AirTag a semble-t-il résonné du côté d’un féroce concurrent d’Apple, Google. D’après 9To5Mac et le rédacteur en chef de XDA Developers sur Twitter, la firme de Mountain View chercherait elle aussi à intégrer la technologie Ultra Wideband (UWB) à ses appareils. Il s’agit d’un protocole sans fil voisin au Bluetooth qui permet, entre autre chose, de localiser très précisément un objet, au centimètre près. Cette technologie est justement mise à profit par le petit galet fraîchement lancé par Apple.

I don't have any more details to share, such as confirmation that a next-gen Pixel will indeed support UWB, if Google is working on any UWB/BT trackers, whether "raven" is the Pixel 6 or 6 XL, etc.

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 30, 2021