La semelle des Adidas 4DFWD a été identifiée comme la meilleure parmi 5 millions de structures possibles. Préparez-vous à courir (pour vous les procurer).

Adidas n’en est pas à son coup d’essai en matière d’innovation avec ses sneakers. Depuis plusieurs années déjà, la marque s’illustre avec des semelles conçues grâce à l’impression 3D toutes plus étonnantes les unes que les autres, mais voilà qu’elle semble avoir franchi une nouvelle étape. Voici les Adidas 4DFWD, une paire de chaussures de course qui pourrait bien faire de vous un champion olympique. On ne plaisante qu’un peu, puisqu’elles équiperont vraiment certains champions olympiques.

En partenariat avec Carbon, l’expert de l’impression 3D

Concrètement, l’Adidas 4DFWD se repose sur une semelle d’un nouveau genre conçue en partenariat avec la société d’impression 3D Carbon. Grâce à la technologie de synthèse numérique de la lumière (DLS) de cette dernière, l’Adidas 4DFWD se distingue avec une semelle intermédiaire 4D à la structure treillée particulièrement aboutie, identifiée comme la plus ergonomique parmi près de cinq millions de structures possibles. De plus, le matériau utilisé pour la concevoir grâce à l’impression 3D provient à 39% d’origine biologique, explique la marque.

« En collaborant avec Carbon, nos équipes produits et nos testeurs, nous avons identifié une semelle intermédiaire treillée parfaite qui se comprime vers l’avant au moment de l’impact et contre les forces mécaniques tout en donnant une sensation de glisse unique à nos coureurs », explique Sam Handy, Vice-Président design d’Adidas Running. Les Adidas 4DFWD ont également été testées à l’Université de Calgary, dans la ville d’Alberta au Canada.

Déjà en route vers les JO de Tokyo

Les Adidas 4DFWD seront disponibles à partir du 15 mai pour les membres du Creators Club, puis à partir du 12 août prochain dans le monde entier. On les retrouvera d’abord en deux coloris — noir et rouge — mais d’autres couleurs devraient arriver plus tard, ainsi qu’une collection spéciale Tokyo, laquelle sera fièrement arborée par des athlètes lors de la prochaine édition des Jeux Olympiques.