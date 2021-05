iPhone 13 Pro : l’écran du Galaxy S21 Ultra dans le prochain fleuron d’Apple ?

Selon une source sud-coréenne, Apple porterait son dévolu sur un écran OLED LTPO 120 Hz signé Samsung pour son futur iPhone 13 Pro.

© Martin Sanchez / Unsplash

Alors que les smartphones premium concurrents l’ont adopté depuis bien longtemps, et que même des appareils de milieu de gamme commencent à l’intégrer, l’iPhone reste bloqué à 60 Hz et n’a toujours pas droit à une dalle 120 Hz. Pourtant, l’année dernière, de nombreuses rumeurs affluaient dans ce sens. Apple avait finalement renoncé au dernier moment d’intégrer un haut taux de rafraîchissement, craignant que cela n’impacte trop l’autonomie, en plus de l’arrivée de la 5G.

Cette année pourrait être la bonne ! Il se murmure qu’Apple devrait enfin passer à un écran 120 Hz sur ses futurs iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, mais l’iPhone 13 standard n’y aurait en revanche pas le droit. Voilà qu’on en sait justement un peu plus sur cette future dalle, grâce à des indiscrétions parvenues aux oreilles du média sud-coréen The Elec.

Une dalle OLED LTPO 120 Hz en ligne de mire

Dans un nouvel article, The Elec explique qu’Apple se tournerait une nouvelle fois vers Samsung Display pour produire les écrans de ses futurs iPhone. La firme sud-coréenne devrait notamment fournir des dalles OLED LTPO 120 Hz au géant californien pour l’iPhone 13 Pro. Ce type de dalle, qu’on peut notamment retrouver sur le dernier fleuron de Samsung, le Galaxy S21 Ultra, est capable d’ajuster automatiquement sa fréquence de rafraîchissement afin d’économiser de l’énergie.

En outre, cela permettrait également à Apple de proposer, pour la toute première fois, un mode Always-On sur son iPhone 13 Pro. C’est d’ailleurs cette même technologie LTPO qui est utilisée par l’Apple Watch, qui propose justement un affichage permanent. Reste à attendre le mois de septembre et la présentation des nouveaux iPhone pour en avoir le cœur net, mais s’il se pourrait que l’on ait déjà des nouvelles plus précises au cours de l’été, la production d’un nouvel iPhone démarrant généralement au mois de juillet.