Star Wars : Disney présente un sabre laser plus vrai que nature

À l'occasion du May the 4th, Disney dévoile son incroyable sabre laser. Il servira d'animation dans le nouvel hôtel des parcs de la firme aux grandes oreilles.

© Disney

Vous avez toujours rêvé de dézinguer du Stormtrooper à coup de sabre laser ? Disney va exaucer votre souhait, du moins en partie. Lors de la présentation de son Campus Avengers en Californie, en avril dernier, Josh D’Amero, responsable des parcs à thème de la firme, a annoncé l’arrivée imminente d’un sabre laser d’un nouveau genre. Jusqu’ici, seuls les quelques chanceux présents à la conférence avaient pu l’apercevoir. En cette journée mondiale de Star Wars, la firme nous a donné du grain à moudre. Disney dévoile enfin des premiers visuels et force est de constater que le résultat est à la hauteur de la promesse.

Alors on vous arrête tout de suite, ce nouveau sabre laser ne pourra pas découper du métal ou le bras de votre adversaire comme son alter ego dans l’univers de George Lucas. Pour autant, il s’agit sans aucun doute du produit le plus réaliste jamais imaginé par la firme aux grandes oreilles. Bien loin du stick lumineux arborer par les fans lors des conventions ou à la période d’Halloween, il consiste en une lame LED rétractable et sonore. Un peu à la mesure d’un mètre ruban, il s’enroule et se déroule dans le manche quand l’utilisateur appuie sur le bouton. Disney garde en revanche encore secrets les détails de sa conception.

Une animation pour le nouvel hôtel consacré à Star Wars

Pour l’instant, ce sabre laser n’a pas vocation a été commercialisé. Il servira d’animation dans le nouvel hôtel expérience des parcs Disney. Baptisée Galactic Starcruiser, la nouvelle destination prévoit d’offrir un séjour hors du commun à ses visiteurs. Pensé comme une expérience à part entière, ce lieu de résidence proposera de s’envoler pour les étoiles (ou presque) pendant deux jours. Les clients pourront ainsi suivre des cours de sabre laser, apprendre les rudiments de la navigation et défendre le vaisseau qui prendra la forme d’un immense croiseur de la interstellaire. Les fenêtres des chambres projetteront des images de la galaxie pour rendre l’expérience toujours plus immersive. Le nouveau sabre laser de Disney sera quant à lui aux mains d’une actrice qui incarnera Rey. Les invités pourront ainsi faire évoluer le scénario en choisissant leur allégeance et en nouant des alliances avec les différents personnages. C’est finalement un peu comme s’il se plongeait dans l’univers de Star Wars le temps d’un week-end. Ce nouvel hôtel devrait ouvrir ses portes en 2022 en Californie. Pour l’instant, la firme ne dit pas si cette expérience sera exportée à d’autres destinations.

En attendant, vous pouvez revoir les sabres laser de la saga dans les films et séries estampillées Star Wars sur Disney+.

