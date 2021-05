Windows 10 : Microsoft passe en vitesse supersonique pour supprimer Flash

Alors que Flash a atteint la fin de sa vie le 31 décembre dernier, Microsoft s’apprête à l’éradiquer définitivement de Windows 10.

D’ici cet été, Adobe Flash Player ne sera plus qu’un lointain souvenir sur Windows 10. Adobe avait annoncé en 2017 que sa technologie serait mise à l’échafaud le 31 décembre 2020. Depuis le 1er janvier 2021, elle n’est donc officiellement plus pris en charge, mais ses cendres persistent encore sur Windows.

Après avoir publié une mise à jour optionnelle pour supprimer le plugin Flash de Windows 10 (KB4577586), Microsoft est désormais prêt à intensifier ses efforts pour supprimer totalement Adobe Flash Player de Windows 10.

Adobe Flash ne survira pas à l’été

Dans un billet de blog fraîchement mis à jour, la firme de Redmond dévoile son plan d’attaque. Cette mise à jour autrefois optionnelle sera déjà incluse sur la bêta de Windows 10 21H1, qui sera déployée en ce mois de mai. En juin, Microsoft va inclure cette mise à jour permettant de supprimer le plugin Flash dans ses mises à jour Windows 10 preview, destinées aux machines tournant sous la version 1809 et supérieure de Windows 10.

En juillet 2021, la firme inclura finalement la mise à jour KB4577586 dans sa mise à jour majeure pour Windows 10 version 1607 et Windows 10 version 1507, mais aussi dans la Security Only Update de « Windows 8.1, Windows Server 2012 et Windows Embedded 8 Standard », précise Microsoft. En d’autres termes, Microsoft s’apprête à éradiquer complètement le logiciel obsolète d’Adobe de ses machines, ce qui concerne près de 1,3 milliards d’ordinateurs dispersés tout autour de la planète.