Instagram lance le sous-titrage pour les stories et reels

Pour devenir plus inclusive, l’application Instagram continue de développer de nouveaux outils. Dans un communiqué, la filiale de Facebook annonce l’arrivée imminente d’une nouvelle fonctionnalité qui permettra de sous-titrer des stories automatiquement. Dans l’onglet sticker, qui permet actuellement de projeter les paroles d’une chanson par exemple, les utilisateurs pourront retrouver la retranscription de leur vidéo. Le but est bien évidemment de permettre aux personnes sourdes ou malentendantes de profiter des contenus sur la plateforme, au même titre que les autres utilisateurs. Cela s’avère aussi très pratique pour les utilisateurs qui regardent les stories sans le son, lorsqu’ils sont dans les transports en commun par exemple. Dans un premier temps, l’outil sera proposé en anglais dans les pays anglophones avant d’être exporté à l’international dans les prochains mois. “Nous commençons avec une poignée de pays et espérons le développer plus largement bientôt”.

Sound off 🗣

…with sound off 🔇

Now you can add a captions sticker in Stories (coming soon to Reels) that automatically turns what you say into text.

We’re starting in a handful of countries and hope to expand soon. pic.twitter.com/OAJjmFcx4R

— Instagram (@instagram) May 4, 2021