Gamescom 2021 : l’événement sera finalement 100% numérique

Après l’E3 2021, ou encore la Comic-Con de San Diego, c’est au tour de la Gamescom de revenir avec un salon complètement en ligne.

© Koelnmesse

Cette année, les événements et rendez-vous dédiés aux jeux vidéo réapparaissent petit à petit sur le devant de la scène mais pas de la manière dont on le voudrait. À cause de la situation sanitaire qui n’a pour l’instant pas vraiment évolué, les organisateurs des salons et conférences se voient forcés de s’adapter et de proposer des rendez-vous totalement numériques. La Gamescom ne déroge pas à la règle puisque les organisateurs viennent d’annoncer le retour du salon en ligne pour le mois d’août. Notez bien les dates, la Gamescom se déroulera du 25 au 27 août prochain.

NO RETREAT, NO SURRENDER! 🚨 #gamescom2021 goes digital! Ready for an adventure? ➡️ gamescom epix will lead you on a special quest 🎉💯 Back again: gamescom: Opening Night Live with @geoffkeighley and our awesome shows. Statement: https://t.co/kV25mQWAJT pic.twitter.com/qBM5qiE8AP — gamescom (@gamescom) May 5, 2021

Après des discussions autour d’un possible événement hybride, à la fois physique et digital, l’organisateur Koelnmesse a finalement décidé d’opter pour un salon complètement numérique. Ceci enlèvera l’aspect de partage et de convivialité du salon, même si, de ce fait, il sera ouvert à tous et à toutes et gratuitement. Tout comme l’année précédente, c’est Geoff Keighley qui aura l’honneur de présenter l’un des plus grands événements gaming au monde. Il sera présent lors de la cérémonie d’ouverture la nuit du 25 août.

Comme vous pouvez le constater en regardant le calendrier de cette année, les devscom commenceront dès le 23 août ainsi que la partie gamscom epix. Cependant, le gros de l’événement se déroulera les 25, 26 et 27 août. Pour cette année, Koelnmesse a promis aux fans de repenser l’interface utilisateur afin qu’ils puissent accéder plus facilement au replay des annonces, aux interviews et autres moments forts via le site internet de la Gamescom. C’est donc une semaine chargée qui attendent les fans de jeux vidéo.