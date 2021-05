Stranger Things explore le passé d’Eleven dans un nouveau teaser

Alors que l'on ne l'attendait plus, Netflix vient de dévoiler un teaser de la prochaine saison de Stranger Things. On explore à nouveau le sombre passé d’Eleven.

© Netflix

Plus d’un an après le premier teaser, Netflix revient à la charge. La plateforme vient de dévoiler une nouvelle vidéo inédite de la saison 4 de Stranger Things. D’une minute seulement, la séquence nous plonge dans le passé d’Eleven, lorsqu’elle était enfermée dans le Laboratoire National d’Hawkins. On retrouve notamment le docteur Martin Banner, incarné par Matthew Modine. Si la vidéo est plutôt avare en détails, elle confirme néanmoins que le passé du personnage incarné par Millie Bobby Brown sera à nouveau au cœur de l’intrigue. Il faut dire qu’il reste encore de nombreuses choses à découvrir sur ce volet, la troisième saison ayant choisi d’explorer de nouveaux arcs narratifs. Eleven pourrait à nouveau croiser la route d’enfants aux pouvoirs extraordinaires, comme c’était déjà le cas dans la seconde salve d’épisodes.

Pour rappel, la saison 3 s’est clôturée sur le départ de Will et sa famille. Joyce, Nancy et Will Byers ont quitté Hawkins avec Eleven, laissant leurs amis derrière eux. Si Jim Hooper semblait mort, la scène post-générique nous a donné l’espoir d’un retour du personnage dans la prochaine saison. Le premier teaser nous l’avait d’ailleurs confirmé en février 2020.

Pas encore de date de sortie

Cette nouvelle saison se fait attendre et pour cause. La pandémie aura largement retardé la production de la série. Pourtant entamé en janvier 2020, le tournage n’a repris qu’en octobre dernier. Si la saison est désormais dans la boite, Netflix n’a pas encore daigné nous donner plus d’informations sur sa date de diffusion.

En attendant, Netflix devrait nous dévoiler de nouvelles images dans les prochaines semaines. La description de la vidéo sur YouTube donne un indice sur le nombre de teaser qui nous attendent. On peut y lire « 002/ 004 », là ou celle centrée sur le personnage de Jim Hooper indiquait « 001/004 ». On aura donc droit à encore deux séquences.