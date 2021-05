Fortnite a généré plus de 9 milliards de dollars en deux ans

De nouveaux documents ont révélé à quel point Fortnite est une véritable poule aux œufs d'or pour Epic Games.

© Epic Games

Le procès qui oppose Epic Games et Apple a commencé ce lundi 3 mai et à cette occasion, de nouveaux documents ont fait surface. Ces documents concernent, entre autres, l’organisation générale ainsi que les chiffres clés des entreprises. Grâce à eux, nous savons désormais qu’entre 2018 et 2019, Epic Games a généré 9,165 milliards de dollars grâce à son battle royale Fortnite. Pour seulement deux ans d’activité, ce nombre est tout simplement exorbitant.

Cette somme provient d’un rapport officiel du conseil financier que l’entreprise a créé en janvier 2020. Dedans, il est inscrit qu’en 2018, Fortnite a généré 5, 4 milliards de dollars et qu’en 2019 le jeu a généré 3,7 milliards de dollars. Les chiffres de 2020 ne sont pas connus à ce jour puisque les documents comprenant ces informations n’ont pas été dévoilés. À titre de comparaison, notez qu’Epic Games n’a récolté que 235 millions de dollars grâce à l’Epic Games Store durant la même période entre 2018 et 2019. Ce dernier fait d’ailleurs plus perdre d’argent à l’entreprise qu’il ne lui en fait gagner.

Une poule aux œufs d’or qui sauve Epic Games de pertes monumentales

D’après ces documents il est évident que Fortnite est une véritable mine d’or pour Epic Games et de loin sa principale source de revenus. Le jeu a beau être gratuit, grâce à son système de transaction in-game et achats facultatifs l’entreprise a su bâtir un modèle économique qui fonctionne comme sur des roulettes. Cependant, il n’a pas été révélé à quel point Epic Games peut profiter de cet argent généré, après la déduction du financement des partenariats et des autres dépenses de l’entreprise dans d’autres domaines ou jeux qui rapportent beaucoup moins. Par exemple, Apple avait estimé en avril qu’Epic Games pourrait perdre jusqu’à 330 millions de dollars par rapport à toutes les exclusivités acquises pour l’Epic Games Store. Un chiffre qui reste tout de même bien en dessous des milliards générés chaque année par Fortnite, ce qui pourrait expliquer le fait que Tim Sweeney ne s’inquiète pas de perdre tout cet argent.

De nouveaux personnages pour le battle royale ?

En parallèle, il semblerait qu’Epic Games ait prévu des nouveaux skins pour Fortnite ainsi qu’un nouveau mode de jeu. En effet, dans un autre document officiel, il a été présenté les projet de 2020 pour Fortnite, parmi lesquels figurent les skins à l’effigie de stars, comme celui de Neymar Jr disponible depuis peu. On apprend alors qu’un skin LeBron James devrait bientôt arriver, ainsi qu’un skin The Rock. En plus de ces skins, le document mentionne un nouveau mode de jeu intitulé « Party Royale » et qui est en réalité un mini-jeu de basket. Cela laisse donc penser qu’une saison autour d’un thème sportif pourrait être en préparation en ce moment même. Cependant, rien n’a été confirmé par Epic Games qui préfère encore laisse encore planer le doute.