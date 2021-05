Capcom est à l’origine du lycan géant en Angleterre

Alors que Resident Evil Village est enfin disponible, Capcom révèle les dessous de son dernier coup de pub pour le jeu.

© Capcom

Aujourd’hui est le jour tant attendu par les fans de la saga Resident Evil dans le monde. C’est effectivement à cette date qu’est sorti le huitième opus, baptisé Resident Evil Village. Pour la sortie de ce jeu, qui vient marquer et célébrer les 25 ans de la franchise, Capcom a redoublé d’efforts et multiplié les actions marketing pour en faire sa publicité. La dernière en date est l’apparition soudaine d’un lycan géant, nouvel ennemi fantastique du jeu, dessiné à la craie sur une colline en Angleterre. Si pendant quelques jours le mystère est resté entier sur cette œuvre, Capcom vient d’annoncer que la créature est bien un ultime coup de pub pour Resident Evil Village.

Pour sa création, Capcom a délibérément choisi cette région du Somerset puisqu’elle est réputée pour avoir recensé déjà plus d’une cinquantaine de dessins géants dessinés à la craie. De plus, Capcom a trouvé cet endroit parfait pour rappeler l’aspect inquiétant du village isolé dans le jeu, un des points forts de celui-ci. Le lycan fait environ 58 mètres de hauteur pour 100 mètres de largeur et a été dessiné en moins de 24h.

Un lancement événement pour Capcom

Tsuyoshi Kanda, producteur de Resident Evil Village, a déclaré : “ La série culte a introduit certains des personnages les plus iconiques du jeu vidéo, et a toujours exploré de nouvelles voies au fil des années. Pour célébrer le lancement du dernier volet, Resident Evil Village, nous sommes ravis d’avoir pu donner vie de façon inédite à l’un des nouveaux ennemis marquants et redoutables que les joueurs affronteront dans le jeu.”

Cette création vient rejoindre les nombreuses autres actions visant à promouvoir Resident Evil Village au fur et à mesure que sa date de sortie approchait. On a notamment vu passer des affiches géantes sur les bus japonais, des serviettes à l’effigie et de la taille de Lady Dimitrescu, ou encore la création de deux démos jouables intitulées « Village » et « Château », que nous avons pu tester en avant-première sur PS4 Pro. Alors que le titre est finalement sorti, Capcom va sans doute pouvoir souffler un peu en ce qui concerne la publicité.

Pour rappel, depuis le 2 mai les deux démos « Village » et « Château » sont jouables sur tous les supports et ce jusqu’au 10 mai prochain. N’hésitez donc pas à tester le jeu avant de vous l’offrir.