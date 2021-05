Facebook continue de miser sur l’audio avec de nouvelles fonctionnalités

En marge du développement de son copycat de Clubhouse, Facebook annonce de nouvelles fonctionnalités pour ses différentes applications. La firme mise encore sur l’audio et espère améliorer drastiquement l’expérience de ses utilisateurs. Cela passe notamment par des outils qui pourront s’avérer très pratiques sur Instagram et Messenger. Dans un premier temps, elle affiche désormais le statut des envois vocaux. Concrètement, lorsque vous enverrez un message vocal à un ami, vous pourrez voir si ce dernier l’a vu. Jusqu’ici, il était encore impossible de savoir si quelqu’un vous ghostait lors des échanges audio. C’est peu ou prou ce que propose déjà l’application pour les messages écrits.

D’ailleurs, sur ce volet, Facebook revoit sa copie. Désormais, pour envoyer une note vocale, il ne sera plus nécessaire de maintenir le bouton. À la place, il suffira d’appuyer une première fois sur le micro en bas de l’écran, puis le faire à nouveau à la fin de votre monologue. Cela évitera aussi les fausses manipulations, qui pouvait parfois couper l’utilisateur dans son élan. Déjà disponible sur Messenger, elle devrait débarquer sur Instagram dans les prochaines semaines.

Tap-to-record ✔️

Visual replies ✔️

Swipe to Archive ✔️

New chat themes and stickers ✔️

👀 the link to check out some of our latest features and recent updates! https://t.co/Vd3QNvGR4Y

— Messenger (@messenger) May 6, 2021