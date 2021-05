WandaVision : on sait enfin pourquoi Doctor Strange était aux abonnés absents

Alors que WandaVision a pour vocation d'introduire le second opus des aventures de Doctor Strange, le personnage n'a finalement jamais pointé le bout de son nez. Pourtant, c'était dans les plans de Marvel.

© Marvel

En janvier dernier, Marvel lançait officiellement son univers sur le petit écran avec WandaVision. La série de Jac Shaeffer devait servir d’introduction à Doctor Strange and The Multiverse of Madness, mais le sorcier incarné par Benedict Cumberbatch n’a finalement jamais pointé le bout de son nez. Pourtant, c’était la direction choisie par Marvel pour conclure la série. Dans un entretien accordé à Rolling Stone, le président de Marvel Kevin Feige revient sur cette apparition avortée.

« Certains diront que ça aurait été cool de voir Dr. Strange, mais je pense que ça aurait enlevé quelque chose à Wanda et nous voulions éviter ça. Nous ne voulions pas que la fin de la série soit résumée à une introduction pour le prochain film. »

Selon les rumeurs, il devait apparaître lors des publicités diffusées à chacun des épisodes, pour mettre en garde la sorcière rouge et la guider à distance. Ces modifications de dernières minutes auront donc poussé Marvel a repenser le scénario de la série, mais également celui du film. Des couacs de dernières minutes qui n’ont pas entaché la passion des équipes pour qui l’aventure a été « une merveilleuse combinaison de coordination très dévouée et de chaos. C’est la magie du chaos. »

À la place, les scénaristes ont préféré introduire deux nouvelles notions qui seront explorées plus en détails dans le film de Sam Raimi. On devrait notamment en apprendre plus sur la magie du chaos utilisée par Wanda pour créer le Hex. Elle a aussi été investie du titre de sorcière suprême, ce qui devrait faire d’elle une alliée de taille pour Stephen Strange. D’ailleurs, dans la scène post-crédit, ce lien entre les deux productions est plus qu’explicite. Alors qu’elle utilise ses pouvoirs pour retrouver ses enfants, une revisite du thème de Docteur Strange est utilisée. Wanda sera-t-elle à l’origine de la création du Multiverse of Madness ? Seul le temps nous le dira.

Doctor Strange 2 doit débarquer sur nos écrans en mars 2022. Il sera réalisé par Sam Raimi, à qui l’on doit déjà la trilogie Spider-Man sortie en 2002. Au casting, on retrouvera évidemment Benedict Cumberbatch et Rachel McAdams. Elizabeth Olsen sera aussi de la partie, tout comme Chiwetel Ejiofor. Enfin, Benedict Wong reprendra son rôle de …Wong, le bras droit du docteur. Pour retrouver l’intégralité du calendrier Marvel au cinéma et sur Disney+ des prochaines années, rendez-vous sur notre dossier consacré au sujet.

S’abonner à Disney+ pour 8,99 euros par mois ou 89,90 euros l’année