Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 arrive bientôt sur Switch !

Nintendo a une bonne nouvelle pour tous les fans de skateboard parmi ses joueurs puisque le jeu iconique Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 va débarquer sur Switch ! Il s’agit d’un jeu de simulation de skateboard qui rend hommage à l’une des figures de proue de la discipline, Tony Hawk. Cette version contient les deux premiers opus de la franchise, comme son nom l’indique. Le 25 juin, les joueurs pourront découvrir ou redécouvrir ces jeux mythiques du début des années 2000. Le jeu vous propose 19 niveaux à compléter ainsi qu’une panoplie de personnages jouables. Vous aurez donc de quoi vous occuper cet été.

Grab your board and #NintendoSwitch, and get ready to drop in to @TonyHawktheGame 1+2 on June 25th!

Skate through all the classic levels with some of your favorite pro skaters and a whole lot more.

🛹: https://t.co/H4HKkmgysa pic.twitter.com/WBUMpz7CDV

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 5, 2021