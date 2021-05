Bon plan : l’excellent VPN Surfshark divise son prix par 5 (offre limitée)

Avec son offre à prix mini et son application ultra sécurisée, le VPN Surfshark ne manque pas d'argument pour vous inciter à souscrire dès aujourd'hui.

© Surfshark

Beaucoup de personnes qui naviguent sur Internet quotidiennement utilisent des VPN car ils combinent plusieurs fonctions au sein d’une seule et même application. Les VPN sont efficaces pour protéger les données personnelles des utilisateurs et leurs activités sur le net, mais également pour contourner les blocages des sites internet. Si tout ça peut sembler compliqué au premier abord, il n’en est rien.

Parmi les VPN les plus efficaces et simples à utiliser, on retrouve Surfshark. Aujourd’hui plus que jamais, ce VPN est à la portée de tous les budgets grâce à une réduction de -81% sur sa formule 24 mois. Le prix est alors de 2 euros par mois contre 10,73 euros normalement. En prime, l’application est utilisable sur un nombre d’appareils illimité alors profitez-en !

Saisir l’offre Surfshark VPN

Zoom sur Surfshark VPN et son application

Surfshark offre une application VPN très complète qui permet de naviguer en toute quiétude. En effet, vous n’aurez pas à vous soucier des traces que vous laissez puisque votre connexion sera chiffrée de bout en bout. Votre fournisseur d’accès Internet ne sera plus en mesure de voir quels sites vous consultez. De même, votre adresse IP restera cachée ce qui empêchera quiconque de connaître votre identité et de remonter jusqu’à vous.

Surfshark dispose aussi du CleanWeb qui bloque les traqueurs, les bannières publicitaires et les logiciels malveillants. L’application embarque la fonctionnalité Kill Switch pour stopper votre connexion à Internet en cas de déconnexion inopinée du VPN. Grâce à tous ses dispositifs de sécurité, on peut difficilement se passer de Surfshark au quotidien, notamment lors des connexions sur les Wi-Fi publics.

Ce VPN vous permettra également de modifier votre emplacement géographique en un clic grâce à 3 200 serveurs localisés dans 65 pays du monde. En sélectionnant le serveur adapté, vous n’aurez plus à subir les blocages et la censure numérique. Aussi, votre expérience de streaming sera considérablement améliorée puisque Surfshark peut débloquer de nombreux services de SVoD dont une quinzaine de catalogues Netflix. Si vous avez un compte Netflix et que vous voulez découvrir d’autres contenus ou accéder à votre catalogue depuis l’étranger, c’est vraiment le bon plan.

L’autre atout non négligeable de Surfshark VPN c’est l’accessibilité de son outil. L’interface est facile à comprendre et ne demande aucun mode d’emploi. Au cas où, vous pouvez toujours vous référer au test de l’application Surfshark VPN pour en découvrir davantage.

Économisez plus de 200 euros sur l’abonnement Surfshark

Les offres les plus avantageuses ne durent en général que quelques heures et Surfshark nous le prouve avec sa promotion du jour de -81%. La baisse de tarif s’applique sur la formule 24 mois qui revient à 49 euros et quelques centimes au lieu de 257 euros. Au final, cela revient à environ 2 euros par mois – un prix nettement en-dessous de la plupart des concurrents.

Cerise sur le gâteau, vous pourrez partager ce VPN avec vos proches puisque des connexions simultanées sont comprises dans un seul abonnement. Il y aura du choix pour tout le monde car les plateformes compatibles sont nombreuses (Android, Windows, Linux, macOS et iOS).

Si vous n’êtes pas prêt à vous engager pendant deux années complètes sans avoir eu l’occasion de tester l’application, ça tombe bien puisque l’offre de Surfshark est remboursable sous 30 jours. Cela vous laisse le temps de tester le VPN et de faire jouer la garantie si nécessaire.

Saisir l’offre Surfshark VPN