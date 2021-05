Nothing : la marque du fondateur de OnePlus précise la sortie de ses mystérieux écouteurs

L’ancien dirigeant de OnePlus vient de confirmer que le premier produit de sa nouvelle marque verra le jour en juin.

© Nothing

L’année dernière, le fondateur de OnePlus quittait le navire et officialisait Nothing, sa nouvelle société qui ambitionne de révolutionner la tech. Début mars, la marque refaisait parler d’elle en dévoilant un prototype d’écouteur true wireless, qui devrait être son premier produit. Baptisés Ear 1, ces écouteurs verront le jour au mois de juin, comme vient de l’indiquer Carl Pei lui-même dans un communiqué, tout en précisant que ce n’est que le début d’un « voyage vers nothing (rien). »

Malheureusement, l’ex-boss de OnePlus ne divulgue pas davantage de détails de ces écouteurs, mais évoque simplement ses lignes. « Le design est toujours top secret, mais ce que nous pouvons vous dire, c’est que Ear 1 combine des notes de transparence, des formes iconiques et des fonctionnalités raffinées. C’est le point de départ qui définira l’art, la confiance et le savoir-faire qui porteront nos produits et services pour les années à venir » explique Carl Pei.

Celui-ci explique également pourquoi le tout premier produit de Nothing sera des écouteurs. « Pourquoi commencer avec des écouteurs ? Comme vous, nous aimons la musique, les podcasts et les livres audio. (…) Mais plus que cela, nous pensons que le marché des écouteurs impliquait de se différencier, un espace où nous pouvons élever le design et offrir de la valeur dès le premier jour. De plus, en tant que domaine en hyper croissance, le marché des écouteurs fournira une toile de fond fertile alors que nous renforçons nos capacités et nous préparons à entrer dans de nouvelles catégories de produits. Mais tout cela, c’est pour un autre jour » affirme Carl Pei dans le communiqué de Nothing, tout en concluant qu’aujourd’hui, « nous célébrons et attendons avec impatience le lancement prochain d’Ear 1 en juin. »

Reste donc à attendre un bon mois afin de voir si les Ear 1 seront aussi révolutionnaires que le prétend le fondateur de OnePlus. Dans tous les cas, cette manière bien mystérieuse de communiquer nous donne l’eau à la bouche… mais faut aussi grimper nos attentes vis-à-vis de ce futur produit.