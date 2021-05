Espace : voici le son d’Ingenuity sur Mars

Après un quatrième vol couronné de succès le 30 avril dernier, Ingenuity nous a livré une nouvelle prouesse technique, en dévoilant un enregistrement sonore inédit de son exercice aérien.

© NASA

Qu’il s’agisse de photos ou de vidéos, Mars nous fait rêver depuis le début de l’année 2021. Grâce à Perseverance et Ingenuity, la NASA nous a déjà offert plusieurs spectacles saisissants, allant des dunes de sable froides au sol rocailleux de la planète rouge. Cette semaine, l’agence spatiale américaine a mis en ligne l’enregistrement vidéo et sonore de l’hélicoptère Ingenuity en action. Capturé lors de son quatrième vol réalisé le 30 avril dernier, l’extrait d’un peu moins de trois minutes est accessible en vidéo sur YouTube, et permet de découvrir en image le parcours de l’engin volant, qui s’est élevé à près de cinq mètres de hauteur avant de parcourir une distance de 266 mètres.

Grâce au microphone installé sur la SuperCam (l’œil français de Perseverance), on peut ainsi entendre les bourrasques de vent du cratère de Jezero, avant de percevoir le vrombissement d’Ingenuity dans l’atmosphère martienne. Isolé et amplifié par la NASA pour faciliter son écoute, le bruit sourd provient des pales du petit hélicoptère, capables d’atteindre les 2 537 tours par minute. Pour rappel, un premier enregistrement sonore de Mars avait déjà été capturé il y a quelques mois par Perseverance. La NASA projette d’ailleurs de réitérer l’expérience lors des prochaines missions d’Ingenuity. En attendant, cet enregistrement pourrait permettre d’améliorer considérablement “nos connaissances sur l’atmosphère martienne”, estime le directeur du projet SuperCam et professeur de l’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace David Mimoun dans un communiqué officiel.