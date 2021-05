Domotique : changements de noms pour une révolution à venir

Le secteur de la domotique lance sa révolution. D'ici la fin de l'année, les utilisateurs vont pouvoir acheter les premiers produits compatibles Matter, anciennement CHIP, une plateforme interopérable entre plusieurs technologies de connexion.

© Signify/Hue

Il est actuellement compliqué de s’y retrouver dans le rayon des appareils domotiques. Plusieurs standards et protocoles de connexion y cohabitent, sans pouvoir nécessairement communiquer entre eux. Pour rationaliser ce marché et aider à la croissance des ventes, plus de 1.700 constructeurs et organisations de toutes tailles se sont regroupées autour de la norme CHIP (Connected over IP) dévoilée fin 2019.

CHIP devient Matter

Apple, Amazon, Google, Somfy, Eve, Comcast, ARM et à peu près tout ce que l’industrie compte de noms travaillent au sein de cette alliance qui s’est rebaptisée Matter. Les premiers produits compatibles Matter sont attendus dès cette année, d’autres déjà sortis bénéficieront d’une mise à jour pour fonctionner sur cette plateforme : ce sera le cas des ampoules Hue.

Le protocole Matter s’appuiera sur les technologies de connexion existantes comme le Wi-Fi (802.11), l’Ethernet (802.3), le Bluetooth LE et Thread (802.15.4), ce dernier étant particulièrement promu par Apple et Google : le HomePod mini et certains appareils Nest font ainsi office de ponts de connexion Thread.

De son côté, la Zigbee Alliance change elle aussi de nom et devient Connectivity Standards Alliance. Elle continuera de soutenir le Zigbee, un protocole ouvert que les constructeurs peuvent adapter à leurs besoins, et qui est très utilisé. Mais l’alliance ira au-delà en facilitant la coopération et le développement de normes pour l’internet des objets (IoT), dont Matter.

Côté consommateurs, tous ces changements sont bénéfiques car à terme, n’importe quel appareil domotique pourra être contrôlé par son assistant de prédilection, qu’il s’agisse de Siri, Alexa ou Google Assistant, ainsi que par les applications dédiées.