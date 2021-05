Se faire vacciner dans le château de Dracula, c’est maintenant possible !

C'est la bonne idée du moment : visiter le château de Dracula et recevoir une première dose de vaccin ! Le gouvernement roumain a installé un centre de vaccination au cœur du château de Bran, qui aurait inspiré Bram Stocker, le créateur du mythe Dracula.

© danieldudu, Pixabay

Les visiteurs du château de Bran, situé en Transylvanie (Roumanie) peuvent également se faire injecter une dose du vaccin Pfizer. C’est la dernière attraction à la mode sur ce lieu hautement touristique (en dehors des crises épidémiques, en tout cas), mise au point par le gouvernement roumain pour faire monter en puissance la campagne de vaccination dans le pays.

Du tourisme intelligent

La Roumanie a enregistré plus d’un million de cas de contamination depuis le déclenchement de la crise sanitaire, et compte près de 29.000 décès. Les autorités ont l’intention de vacciner dix millions de Roumains d’ici le mois de septembre, mais quasiment la moitié d’entre eux disent ne pas vouloir du vaccin. C’est un des taux les plus élevés en Europe.

Le château de Bran pourrait donner un petit coup de turbo à la campagne vaccinale. Au mois de mai, pendant chaque week-end, n’importe qui peut se présenter au centre de vaccination sur place pour obtenir une dose de Pfizer, sans rendez-vous. Les heureux vaccinés gagneront aussi une place gratuite pour visiter le musée du château qui contient 52 instruments de torture médiévaux…

Le gouvernement espère également que ce nouveau service très original attirera les touristes dans ce château associé dans la mémoire collective à Vlad l’Empaleur, qui a lui même inspiré la terrifiante histoire de Dracula à Bram Stocker. Même si Vlad n’y a sûrement jamais séjourné, et que le château de Dracula est situé dans une autre région de Transylvanie !