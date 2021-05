MWC 2021 : au tour de Qualcomm d’annuler sa participation

Les annonces se suivent et se ressemblent pour le MWC 2021. Après Samsung et Sony, c’est au tour du géant Qualcomm d’annuler sa participation physique au salon barcelonais.

© Qualcomm

Le MWC aura-t-il vraiment lieu en présentiel cette année ? Après une édition 2020 annulée à cause de la situation sanitaire, le Mobile World Congress de Barcelone entendait bien revenir en présentiel cette année. Mesures sanitaires renforcées, test obligatoire du public et distanciation sociale, le Mobile World Congress de Barcelone a tout fait pour rassurer les visiteurs et les annonceurs. Pourtant, à mesure que le début du salon approche, ces derniers sont de plus en plus nombreux à passer leur tour. Après Microsoft, Sony, Nokia, Ericsson, et plus récemment Samsung et Lenovo, c’est au tour de Qualcomm de décliner l’invitation au prochain MWC. Dans une déclaration officielle, le fondeur précise ainsi :

“Bien que nous apprécions les mesures de santé et de sécurité mises en place par la GSMA pour le MWC de Barcelone, nous avons décidé qu’il était dans l’intérêt de nos employés et de nos clients que la participation de Qualcomm reste virtuelle cette année”.

Vers une annulation du MWC 2021 ?

C’est donc un nouveau coup dur pour la GSMA, qui doit faire face à un énième désistement de la part d’un des grands noms de l’industrie. Si comme les autres entreprises concernées, Qualcomm s’est dit “impatient” de rejoindre l’édition virtuelle du salon, cet enchaînement de déconvenues pourrait peser lourd sur l’organisation du prochain MWC, qui pourrait faire le choix d’annuler son évènement présentiel, pour se concentrer sur des festivités entièrement virtuelles.

Pour le moment, l’édition 2021 du Mobile World Congress de Barcelone reste maintenue. Initialement prévue en février, cette dernière a finalement été repoussée à plus tard dans l’année pour éviter une éventuelle résurgence du covid-19. Rendez-vous donc du 28 juin au 1er juillet prochain, sur place ou directement en ligne depuis la plateforme officielle de l’évènement.