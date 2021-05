Disney : Shang-Chi et Free Guy seront les premiers films à sortir uniquement au cinéma

Shang-Chi sera uniquement diffusé dans les salles obscures américaines. En France, c'est Black Widow qui signera le retour de Disney au cinéma.

Alors que la vaccination bat son plein, et que les cinémas rouvrent un peu partout dans le monde, Disney s’apprête à revenir à sa stratégie originale de diffusion. Pour pallier la fermeture des salles sur le globe, la firme aux grandes oreilles avait jusqu’ici adopté une double diffusion dans les cinémas et sur sa plateforme (dans les pays où cela est possible). Ce choix, déjà fait par Warner Bros, était en revanche temporaire et Disney se prépare à rétablir une situation plus normale dès la fin de l’été prochain. Néanmoins, elle reste prudente et continue de mettre en avant son service de streaming, qui vient de franchir les 103 millions d’abonnés à travers le monde. Concrètement, dès le mois d’août prochain, les films produits par Disney seront exclusivement proposés dans les cinémas du monde entier. En revanche, ils bénéficieront tous d’une fenêtre d’exploitation plus réduite. Cela permet à Disney d’ajouter les films à son catalogue, quelques semaines après leur sortie. C’est le film Free Guy qui sera le premier a bénéficier de ce traitement. Concrètement, le long-métrage avec Ryan Reynolds sortira le 13 août prochain outre-Atlantique. Il sera disponible en salles pour seulement 4 semaines avant de rejoindre le catalogue de Disney+. Ce même schéma sera appliqué à Shang-Chi et la Légende des dix anneaux, prévu le 3 septembre aux États-Unis et le 1er septembre dans nos vertes contrées.

Mais pas en France

En revanche, cette nouvelle stratégie ne sera appliquée qu’aux États-Unis. En France, la chronologie des médias empêche les films diffusés en salle de rejoindre les offres SVOD moins de 3 ans après leur exploitation. Si cette réglementation vise à être réformée, elle ne permet à l’heure actuelle pas à Disney de mettre en place cette stratégie. Ainsi, la firme a dû choisir quels films auront le droit à une diffusion en salles et quels films sortiront exclusivement sur Disney+. À l’instar de Soul, les prochains films d’animation de Pixar et Disney seront disponibles exclusivement sur le service de streaming. On retrouvera donc Raya et le dernier dragon dès le 4 juin prochain et Luca dès le 18 juin sur Disney+. Black Widow, qui bénéficie d’une double diffusion aux États-Unis sortira quant à lui au exclusivement au cinéma le 7 juillet prochain, tout comme Jungle Cruise qui est prévu pour le 28 juillet 2021. Pour découvrir l’intégralité du line-up Disney, c’est ici que ça se passe.

