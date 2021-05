Android équipe plus de 3 milliards d’appareils dans le monde

Mardi 18 mai, Google organisait sa traditionnelle conférence annuelle I/O à destination des développeurs. Une présentation virtuelle pendant laquelle le géant du web a levé le voile sur certaines nouveautés – notamment esthétiques d’Android 12. Pendant la partie dédiée à son OS, Google a également profité de l’évènement pour officialiser des chiffres vertigineux : “Nous avons d’abord introduit Android en 2008 et maintenant il y a 3 milliards d’appareils Android actifs dans le monde”.

— Google (@Google) May 18, 2021