L’IFA 2021 est finalement annulé

Après s’être montrés plutôt optimistes, les organisateurs de l’IFA se rendent à l’évidence de la situation sanitaire actuelle et décident d’annuler une nouvelle fois l’événement.

© JDG

Alors que les organisateurs de l’IFA semblaient confiants quant à la tenue d’un événement physique « à grande échelle » il y a à peine un mois, ils viennent d’annoncer que l’édition 2021 est annulée. Même si la situation semble s’arranger peu à peu grâce à un effort mondial de la vaccination, l’épidémie reste forte et les conditions sanitaires sont trop incertaines pour organiser un événement de cet ampleur en septembre, à Berlin.

« La décision a été prise à la suite de conversations approfondies avec des experts en santé publique et des intervenants. Finalement, plusieurs paramètres clés de la santé mondiale n’ont pas évolué aussi rapidement que nous l’espérions l’espérait — de l’émergence rapide de nouveaux variants de la Covid-19, par exemple en Asie du Sud, aux incertitudes persistantes quant à la vitesse de déploiement de la vaccination à travers le monde » expliquent les organisateurs pour justifier cette annulation.

De plus, un salon tech comme l’IFA doit pouvoir compter sur les différents constructeurs éparpillés tout autour du globe, dont certains pourraient éprouver quelques réticences quant à la situation épidémique dans leurs pays. Et cela, c’est sans compter sur le protocole sanitaire qu’il faudrait mettre en place, et à la situation actuelle en Allemagne. Le Messe Berlin, le centre d’exposition qui accueille habituellement l’événement, s’est aujourd’hui transformé en centre de vaccination géant. Dans ces conditions, difficiles de se projeter dans des allées bondées de monde et de produits tech…

On se donne donc rendez-vous en 2022 pour le retour de l’IFA, qui, espérons-le, se tiendra enfin de manière physique !