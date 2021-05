Manga : Kentaro Miura, le créateur de Berserk est mort

Figure emblématique de la dark fantasy, le mangaka Kentaro Miura est décédé le 6 mai 2021. La triste nouvelle a été rendue officielle ce jeudi 20 juin par le Magazine Young Animal, dans lequel il était régulièrement publié.

L’annonce est tombée le jeudi 20 mai 2021, d’abord par l’intermédiaire du magazine Young Animal, puis en France via un communiqué de l’éditeur Glénat. Le mangaka Kentaro Miura est décédé le 6 mai 2021 des suites d’une dissection aortique aiguë. Âgé de 54 ans, l’artiste japonais est connu comme l’un des maîtres de la dark fantasy, notamment via sa prolifique série médiévale fantastique Berserk, écoulée à plus de 50 millions d’exemplaires dans le monde depuis sa création en 1989. L’auteur avait également été récompensé en 2002 dans la catégorie Prix d’excellence du Prix culturel japonais Osamu Tezuka.

“À l’époque où j’ai débuté la série, je m’occupais moins de sa fin que de raconter une histoire qui, de toute façon, se terminerait tôt ou tard, mais j’ai pris conscience que la vie n’est pas éternelle” – Kentaro Miura (interview de Glénat, 2019)

Berserk inachevé

Débuté en 1989, Berserk est devenu en plus de trois décennies, l’un des mangas les plus célèbres de sa génération. Violente et extrêmement détaillée, Kentaro Miura avait réussi à faire de son œuvre une référence de la dark fantasy, au point de compter (entre autres) des adaptations animées et vidéoludiques. En 2019, lors d’une interview accordée à son éditeur français Glénat, il avait confié “prier pour la finir de son vivant”. 363 chapitres plus tard, Kentaro Miura disparaît en emportant avec lui le dénouement de Berserk, dont le dernier chapitre publié de son vivant date du 22 janvier dernier. Quelques chapitres écrits par le mangaka devraient continuer de voir le jour dans les mois à venir. Pour le reste, il faudra sans doute nous résoudre à faire notre deuil.