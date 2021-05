The Falconeer, ancienne exclusivité Xbox, arrive sur PS4, PS5 et Switch cet été

Il est temps pour The Falconeer de prendre son envol vers d'autres horizons... ou simplement d'autres plateformes.

Présent sur la liste des jeux de lancement de la Xbox Series X, The Falconeer est un jeu de combat aérien ayant reçu de bonnes critiques lors de sa sortie en novembre dernier. Wired Productions, qui a édité le jeu, vient d’annoncer le portage du titre sur Nintendo Switch, PS4 et PS5. Il sera disponible dès cet été, le 5 août prochain. Il sera rebaptisé The Falconeer : Warrior Edition pour l’occasion et comprendra non seulement tous les DLC disponibles jusqu’à présent, mais aussi quelques adaptations pour la console nouvelle génération de Sony.

Parmi les améliorations apportées au titre, on retrouve une résolution boostée en 4K pour la PlayStation 5, ainsi qu’une fréquence d’images par seconde à 60fps pour toutes les plateformes. Les joueurs qui achèteront le titre sur PS4 recevront la version PS5 gratuitement. Celle-ci supporte d’ailleurs les retours haptiques de la DualSense. À noter que la version PS5 sera également rétrocompatible et jouable depuis une PS4.

Le même jour sortira un nouveau DLC intitulé « The Edge of the World », ou le bord du monde en français. Ce sera un DLC d’expansion qui amènera un nouveau pan d’histoire, de nouvelles quêtes, une mise à jour de la carte du jeu et de nouveaux objets. Cependant, rien de plus n’a été dévoilé sur le contenu précis de ce DLC. The Falconeer est déjà disponible à la précommande au prix de 29,99€ sur le site de Nintendo. Sachez toutefois que le jeu sortira également en version physique. Le prix de la version digitale sur PS4 et PS5 sera également de 29,99€, ainsi que pour leurs versions physiques. Cependant, la version Switch sera au prix de 34,99€ dans sa version physique.