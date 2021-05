Spotify accélèrerait le lancement de son offre HiFi pour contrer Apple Music

En début de semaine, Apple officialisait l’arrivée de l’audio haute fidélité sur Apple Music en juin sans frais supplémentaires, rebattant ainsi les cartes dans le monde de la musique en streaming. Le leader de ce secteur, Spotify, pourrait ainsi drastiquement accélérer la cadence afin de contrer les efforts d’Apple.

Après avoir teasé une offre HiFi en février dernier, Spotify ne compterait pas laisser Apple lui couper l’herbe sous le pied. Sur Reddit, un internaute vient en effet de repérer quelques signes avant-coureurs d’un lancement immédiat. Un sous-menu « HiFi » a fait son apparition sur la page de lecture, et celui-ci permettrait d’accéder au fameux Lossless en 16 bits et 44,1 kHz, soit une qualité équivalente au CD.

Chez The Verge, le journaliste Chris Welch a lui aussi fait le même constat sur l’application iOS de Spotify, mais ce bouton « HiFi » a immédiatement disparu après la capture d’écran.

Spotify HiFi could be near.

Open the iOS app and QUICKLY maximize the song title bar at the bottom: see that “HiFi” icon that briefly appears at the bottom right corner?

If you manage to tap it in time, it shows these explainer menus. pic.twitter.com/xAhdInzY7c

— Chris Welch (@chriswelch) May 18, 2021