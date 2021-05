Friends : HBO dévoile enfin une bande-annonce des retrouvailles

17 ans après sa conclusion, Friends va revenir sur nos écrans. La plateforme va diffuser un épisode retrouvailles, celui qui nous fera sortir les mouchoirs.

© Warner Bros

Après plusieurs mois de retard liés à la pandémie, les retrouvailles de Friends sont enfin dans la boîte. Sur HBO Max, tout le casting se retrouvera autour d’un épisode spécial, diffusé le 27 mai sur la plateforme. Alors que l’impatience se fait sentir chez les fans de la série iconique des années 90, HBO Max dévoile enfin une vraie bande-annonce, moins de 10 jours avant la sortie, il était temps. Sans surprise, on y retrouve l’intégralité du casting original, avec Jennifer Anniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Matthew Perry et Lisa Kudrow. Des personnages secondaires devraient aussi passer une tête, comme l’actrice qui incarne l’irritante Janice ou encore Reese Whitherspoon et Tom Selleck. Ils incarnent respectivement la sœur de Rachel et l’ex de Monica.

Il ne s’agira pas là d’offrir aux spectateurs un épisode inédit, plus de 27 ans après la fin de la série. À la place, HBO va proposer une émission animée par James Corden dans laquelle les acteurs devront répondre à un quiz sur la série, partager leurs meilleurs souvenirs de tournage et refaire des scènes iconiques. Plusieurs célébrités devraient aussi faire une apparition, à l’image de Lady Gaga, Justin Bieber et David Beckham.

Pas de diffusion en France

En France, aucune date de diffusion n’a été communiquée. La plateforme HBO Max n’étant pas encore disponible dans nos vertes contrées, cet épisode spécial ne devrait logiquement pas être diffusé dans l’Hexagone. Il faudra sans doute attendre le lancement du service de streaming de Warner Media, qui vient d’ailleurs d’annoncer sa fusion avec Discovery, pour voir ces retrouvailles. Un peu de patience donc. En attendant, vous pouvez toujours voir ou revoir l’intégralité de la série sur Netflix.

Acheter l’intégrale de Friends (édition 25e anniversaire)