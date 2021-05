Prime Now va déménager dans l’app d’Amazon

C'en sera bientôt terminé de l'application et du site dédié Prime Now, un service d'Amazon qui permet de se faire livrer en une heure. Ce dernier ne disparait pas, il va simplement rejoindre l'app et le site d'Amazon.

© Amazon

Le service de livraison ultra-rapide, lancé en 2014 et disponible à Paris (et dans la petite couronne) depuis 2016, permet de recevoir ses commandes en une ou deux heures selon les pays. Prime Now est jusqu’à présent disponible sous forme d’une application et d’un site web dédié. D’ici la fin de l’année, ils disparaitront pour intégrer l’app et le site de la maison-mère. Et cela concerne le monde entier.

Pas de changement pour les services

Avant cela, Amazon doit gérer la logistique du transfert d’une plateforme à l’autre avec ses partenaires et les magasins locaux participants, par exemple le réseau parisien de Monoprix. Que les fans du service se rassurent donc, Prime Now reste bel et bien en place et ce déménagement pourrait même leur simplifier la vie, ils n’auront plus besoin de jongler entre deux applications.

Pour Amazon, c’est aussi tout bénéfice : tout regrouper en un seul endroit facilite la maintenance du service et aussi le service après vente. Pour le reste, rien ne change : les abonnés Prime Now continueront de recevoir les recommandations de produits, les tendances dans leur région et un accès rapide à leur historique d’achats.

Le service continue d’ailleurs d’évoluer. Aux États-Unis, Amazon a ajouté en 2019 Whole Foods Market, une chaîne d’épicerie qui appartient au groupe, ainsi qu’Amazon Fresh. Le retrait de l’application Prime Now et de son site dédié est d’ores et déjà d’actualité au Japon, en Inde et à Singapour.