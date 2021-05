Amazon se paie le lion de la MGM pour 8,45 milliards de dollars

James Bond va changer de propriétaire. Comme annoncé il y a quelques jours, le mythique lion de la MGM va passer aux mains d’Amazon. La firme de Jeff Bezos vient de confirmer avoir racheté le studio pour un peu moins de 9 milliards de dollars.

© MGM

Clap de fin pour MGM, qui va rendre ses clés pour les donner à Amazon. Le studio derrière quelques franchises iconiques comme James Bond ou la Panthère Rose vient d’être racheté par la firme de Jeff Bezos pour la bagatelle de 8,45 milliards de dollars. Cette annonce fait suite à plusieurs semaines de rumeurs autour d’un accord entre les deux entités. Dans un communiqué consulté par Variety, Mike Hopkins, Vice-Président chez Prime Video et Amazon Studios se réjouit : “La véritable valeur financière de cet accord est le trésor de propriété intellectuelle dans le catalogue complet, que nous prévoyons de réinventer et de développer avec la talentueuse équipe de MGM”. La firme précise en revanche vouloir “préserver l’héritage et la bibliothèque de films” et sans doute fournir un accès privilégié à ses abonnés.

Enrichir son catalogue

Cette acquisition, la plus grosse depuis 2017 avec Whole Foods, représente une opportunité sans précédent pour la firme d’enrichir drastiquement le catalogue de son service de streaming. Avec plus de 4 000 films et 17 000 séries à son actif, MGM représente une source presque intarissable de contenus pour le géant du e-commerce. Avec la force de frappe de certaines franchises comme James Bond ou encore Rocky, Amazon a désormais toutes les cartes en main pour concurrencer Disney+ et Netflix. Sur le petit écran, aussi, Amazon va mettre la main sur de belles licences comme Fargo, The Handmaid’s Tale et Vikings.

James Bond sur Amazon Prime Video ?

Pour autant, Amazon ne devrait pas développer de nouvel opus des aventures du célèbre espion pour sa plateforme. Comme le souligne Variety, MGM partage les droits avec Eon Production qui contrôle la franchise à un haut niveau, du casting à la promotion en passant par la distribution. Amazon ne pourra pas donc faire comme bon lui semble avec les aventures de James Bond.

Cette acquisition ne devrait pas être effective avant plusieurs mois puisqu’elle est encore en attente de validation des autorités de la concurrence. Dans tous les cas, grâce à cet achat, Amazon pourrait bien se tailler la part du lion sur le marché de la SVOD. En attendant, on retrouvera Mourir peut attendre au cinéma dès le 6 octobre prochain. Il s’agira du dernier film de Daniel Craig dans la saga, avant qu’il ne soit remplacé par un acteur dont l’identité est gardée secrète pour le moment.