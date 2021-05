PlayStation Plus : Ghosts N’ Goblins est gratuit pour les abonnés !

En attendant le reboot prévu pour la semaine prochaine, les joueurs pourront se refaire la main avec le jeu original offert par Capcom.

© Capcom

Les abonnés au PlayStation Plus ont droit à une petite surprise inattendue avant l’arrivée du mois de juin. En effet, alors que les jeux gratuits du mois prochain n’ont pas encore été annoncés, Sony et Capcom ont décidé d’offrir le jeu Ghosts N’ Goblins à tous les membres, et ce pour une durée limitée. Ce petit cadeau est un moyen pour Capcom de faire parler de son tout nouveau concept intitulé Capcom Arcade Stadium.

Bienvenue dans le… passé

Récemment sorti sur Nintendo Switch, le Capcom Arcade Stadium fête son arrivée sur PlayStation 4 et Xbox One, ainsi que sur PC via Steam. Il s’agit d’une compilation de jeux rétros proposée par Capcom dans une démarche à la fois nostalgique et moderne. En effet, l’entreprise a souhaité remettre au goût du jour certains classiques, tout en donnant un véritable aspect de jeux d’arcade. Il est précisé que « grâce aux options de retour en arrière, d’ajustement de la vitesse, de sauvegarde et de chargement, vos jeux préférés font peau neuve ! »

Si l’application est gratuite, et contient d’emblée le jeu 1943 – The Battle of Midway, il vous faudra acheter les autres jeux grâce aux trois packs disponibles : Dawn of the Arcade (’84-’88), Arcade Revolution (’89-’92) et Arcade Evolution (’93-’01). Ils sont tous les trois disponibles au prix de 14,99€ séparément, et vendus ensembles au prix de 39,99€. Acheter les trois packs groupés vous permettra également d’acquérir le jeu Ghosts N’Goblins. Pour tous ceux qui peuvent se le procurer gratuitement, Capcom vous donne rendez-vous dans la page dédiée du PlayStation Store. Aussi, n’oubliez pas que le reboot baptisé Ghosts N’ Goblins Resurrection arrive sur PS4 et Xbox One dès le 1er juin prochain, soit la semaine prochaine.