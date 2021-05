Overwatch 2 : plus de 2 heures de gameplay débarquent la semaine prochaine

Une nouvelle « Developer Update » est prévue pour montrer aux futurs joueurs d'Overwatch 2 tous les changements liés au mode PvP.

© Blizzard

Blizzard donne rendez-vous aux fans d’Overwatch le 20 mai prochain afin de découvrir une vidéo de gameplay inédit du second opus très attendu. Cela faisait d’ailleurs un moment que Blizzard n’avait pas donné de nouvelles d’Overwatch 2 hormis lorsque l’entreprise avait prévenu que le jeu ne sortirait pas en 2021. Les deux heures de gameplay prévues seront diffusées en live et se concentreront sur les éléments du mode de jeu joueur contre joueur. Plus précisément, Blizzard montrera les différences de ce mode comparé au premier Overwatch, ce qui permettra aux joueurs de se faire une idée des changements opérés par les studios.

En plus du gameplay inédit, les joueurs pourront voir quelques apparitions du directeur de jeu d’Overwatch 2. Il s’agit de Aaron Keller, suite au départ de l’iconique Jeff Kaplan de Blizzard. Il sera accompagné de Dion Rogers, directeur artistique, et Geoff Goodman, qui est en charge de la conception des héros. Ils seront là pour discuter des changements que le gameplay va présenter et l’utilité de ces modifications. Aaron Keller donne également rendez-vous aux fans de la franchise sur le subreddit d’Overwatch le 24 mai prochain afin de discuter avec les développeurs des 5 dernières années de développement du jeu.

En attendant, vous pourrez regarder le live de Blizzard via Twitch ou Youtube et la diffusion commencera à 21h (heure française). Elle durera trois heures au total, soit deux heures de gameplay et une heure de discussion avec les développeurs. À noter que tout ce qui sera présenté lors du live de démonstration sera toujours en cours de développement. Aaron Keller prévient donc que certaines choses pourraient changer d’ici la sortie du jeu l’année prochaine.