Dragon Quest : toutes les nouveautés annoncées par Square Enix

Lors d'un live long d'une heure et demie, Square Enix a dévoilé l'arrivée du prochain titre Dragon Quest XII, entre autres.

© Square Enix

À l’occasion des 35 ans de la franchise Dragon Quest, Square Enix a partagé de nombreuses informations sur quelques titres phares tels que Dragon Quest XI, XI et même Dragon Quest III. Tout d’abord, Dragon Quest XII : The Flames of Fate a enfin été officialisé. Dans un teaser très évasif, seul le logo du prochain opus a été dévoilé, ce qui est bien assez pour attiser la curiosité de nombreux joueurs de la licence. On peut également y voir des flammes, une explosion ainsi que des graphismes ultra réalistes.

Yuji Horii a d’ailleurs partagé quelques détails concernant le thème de ce nouvel épisode et a révélé qu’il sera plus mature que ses prédécesseurs. On aura aussi droit à une refonte du système de combat et les choix des joueurs auront des conséquences sur le cours de l’histoire. Si le titre est entré en production il y a près de deux ans en 2019, aucune date de sortie n’a été annoncée pour le moment. En attendant, les fans devront se contenter de ce teaser officiel.

Dragon Quest XI s’est vendu à 6,5 millions d’unités

Yuji Horii a également donné des nouvelles du dernier titre Dragon Quest en date, à savoir Dragon Quest XI : Les combattants de la destinée. Sorti en 2017 au Japon et en 2018 dans le reste du monde, le titre a passé le cap des 6 millions de ventes en fin d’année dernière. Square Enix vient d’annoncer qu’il a aujourd’hui dépassé les 6,5 millions d’unités vendues à travers le monde depuis sa sortie. Cela est dû à la disponibilité sur un maximum de plateformes, ce qui a multiplié la visibilité de celui-ci auprès des joueurs. Ces chiffres en font de l’opus le plus vendu de l’histoire de la franchise.

Dragon Quest III a droit à un remake en HD

Enfin, la dernière grosse annonce de Square Enix est celle de l’arrivée d’un remake HD du troisième opus. Sorti pour la toute première fois sur NES en 1988, Dragon Quest III est l’un des épisodes les plus iconiques de toute la saga. Rebaptisé Dragon Quest III HD-2D Remake, l’épisode conservera son format en 2D mythique. Cependant, les graphismes seront retravaillés et le jeu bénéficiera d’une qualité visuelle améliorée de manière générale. Par ailleurs, c’est le studio derrière le titre Octopath Traveler qui s’occupera de produire le remake, avec la même patte graphique.

La date de sortie n’a pas été dévoilée, mais on sait que le titre aura droit à une sortie internationale et sur consoles de salon, sans préciser de quelles consoles il s’agira. De notre côté, on verrait bien ce remake sortir sur Nintendo Switch, qui a un penchant pour les jeux rétros également. Pour clore cette annonce, Yuji Horii a également déclaré qu’il n’est pas exclu que les titres Dragon Quest II ou même Dragon Quest original puissent bénéficier du même traitement si celui-ci venait à être un succès.